247 note a scuola: il riscatto di Davide Falzone diventato cuoco-scrittore

Il lettore già dalla copertina viene colpito sia dall’immagine, un trono, sia dal titolo “247 note di gusto”.

Il trono è stato regalato all’autore dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP) il 4 maggio 2022, assegnandogli anche la Pizza d’oro e un attestato di Cavaliere d’Oro della Pizza 2022.

Davide Falzone, originario di Castiglione Olona, è il “King of Pizza” ed è stato anche vice Campione Mondiale della Pizza 2010. Ha ottenuto perfino un Guinness Word Record con la pizza-metro più lunga al mondo: 436 metri. Nel 2016 si aggiudica pure il Primo posto al Campionato Europeo del Buongusto. Ma per arrivare a questi brillanti risultati Davide è partito dalla gavetta. Un’opera che riflette tutta una vita; dalle prime pagine Davide si racconta com’era da bambino, parla della sua famiglia e di come a scuola non eccedesse nei voti, difatti ha collezionato ben 247 note di demerito (da qui il titolo del libro). Insomma Davide non era un allievo modello.

Ma perché 247 di gusto? Davide era un bambino svogliato, non faceva i compiti, il suo comportamento era ribelle e irrequieto. In classe giocava a carte, era disattento e continuava a disturbare insegnanti e compagni; ma non finisce qui: risse tra bande e assenze continue. Ma a un certo punto il ragazzo ha un risveglio o stream of consciousness, un evento epifanico alla Joyce che inizia a scuola il venerdì mentre si tiene il corso di cucina-laboratorio e con grande soddisfazione Falzone si piazza primo con un piatto di “medaglioni di gamberetti in gelatina”.

E’ proprio la cucina il faro che dovrà seguire e che lo porterà ad ottenere i successi sopra menzionati. La cucina sarà la sua migliore alleata; un’attitudine, una predisposizione, una dote intellettuale talentuosa rilevante che lo accompagnerà sempre più verso la vetta.

Davide a un certo punto della sua vita ha dovuto affrontare anche un grave lutto: la prematura scomparsa della moglie Sarah rimanendo da solo con un figlio ancora piccolo. Però l’autore non si piange addosso, affronta il dispiacere guardando in faccia il dolore e si rimbocca le maniche mostrando capacità di resilienza notevoli adattandosi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica.

L’autore, in chiave di lettura, vuole mandare un messaggio al lettore: di non mollare mai anche quando la vita ti mette davanti a situazioni difficili. La fortuna di Davide è che è sempre stato circondato da amore, amore da parte dei familiari, amici, e questo amore l’ha portato a conoscere una nuova compagna Nerisley con cui oggi ha due figli. Parlando di gusto mi torna alla mente una citazione dello scrittore francese Pierre Benoit: “credo che una ricetta sia solo un tema musicale, che un cuoco intelligente può suonare ogni volta con una variazione”.

Oggi Davide Falzone è proprietario di un locale d’eccellenza in cui serve ai propri clienti speciali pizze caratteristiche con una particolarità: hanno tutte “note di gusto”.

247 Note di gusto

Dadive Falzone

(ed. Lampa di stampa)