A Cavaria scende il silenzio, per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio: venerdì 1 dicembre davanti al municipio verranno osservati dieci minuti di silenzio e riflessioni, alla luce delle candele.

È una delle due iniziative pensate dal Comune di Cavaria con Premezzo: dopo i dieci minuti di silenzio alle 20.50, si prosegue in sala consiliare (municioio, piazza Pertini 75) con l’incontro-dibattito con relatrici che “lavorano”, lottano e combattono ogni giorno per contrastare questa piaga sociale.

«Non dovrebbero esserci giornate per ricordare che le donne non si toccano, perché dovrebbe essere un fatto naturale quello del rispetto nei confronti di un altro individuo, chiunque esso sia» dice l’assessora Irene Scaltritti. «Da inizio anno ad oggi in Italia gli episodi di femminicidio sono stati tanti, troppi. Nei più dei casi avvenuti in ambito affettivo e familiare, come abbiamo potuto vedere tristemente anche negli ultimi giorni. Ma il femminicidio è solo il più grave tra le violenze che si possono subire, non l’unico. Bisogna dire basta a qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle donne: violenza fisica, mentale, sessuale. La violenza non è una forza, ma una debolezza: donne, non permettete che nessuno distrugga la vostra dignità e libertà, ma soprattutto non isolatevi e non sentitevi mai sole».

«La violenza non è un fatto privato. Riguarda tutte e tutti: non giriamo la testa. Come disse la poetessa Maya Angelou “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne.” La nostra Amministrazione Comunale, già dal proprio insediamento nel 2019, ha investito molto su questo tema! E continueremo a farlo».