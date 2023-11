A Glocal Simone Pieranni tra podcast e tecnologia cinese

“Fuori da qui per un giornalismo, tra storie e storia, che esca dalla bolla”: è questo il titolo di un incontro di Festival Glocal che racconta due progetti podcast. Uno settimanale, Fuori da qui, per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. L’altro si chiama Figlie ed è prodotto con Rai Play Sound. (11 novembre ore Sala Campiotti ora 11-13)

Tra i relatori c’è Simone Pieranni giornalista che ha vissuto a lungo in Cina (dove torna appena può). Di Pieranni è uscito il 20 ottobre il libro Tecnocina, storia della tecnologia cinese dal 1949 ad oggi (ADD Editore, pagine 256, euro 20).

Da fabbrica del mondo a gigante high-tech, la Cina è diventata una delle più rilevanti potenze mondiali, ed è proprio leggendo tra le maglie del suo rapporto con la tecnologia e l’innovazione che è possibile comprenderne al meglio lo sviluppo storico e la complessità.

Simone Pieranni, uno dei massimi esperti di Cina in Italia, ripercorre la storia della Repubblica popolare dal 1949 fino ai giorni nostri, attraverso un intreccio di vicende affascinanti mai narrate prima al cui centro spiccano le storie di donne e uomini finora ignoti. È il ritratto di un’epoca di scoperte epiche e giravolte politiche, idee scintillanti e giganteschi errori: dall’informatica alla pianificazione familiare, dalle prime forme di automazione industriale alla corsa ai semiconduttori, dalla genetica al primo laser, dalla bomba atomica alle conquiste spaziali. Documentate da fonti inedite ed esaltanti nel loro incedere, le storie di Tecnocina vengono alla luce componendo un libro serrato e avvincente, che ricostruisce con vividezza un passato che era già futuro e che può aiutarci a capire il domani.

Il nuovo volume di Simone Pieranni sarà in vendita nella libreria di Glocal in Camera di Commercio.