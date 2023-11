Abrao Costa nelle scuole a Legnano e Castellanza per parlare di Erasmus

L’ambasciatore europeo di Erasmus+ Abrao Costa è in visita, in questi giorni, tra le scuole della provincia di Varese.

Abrao Costa è animatore, scrittore, docente e formatore, referente e valutatore dell’Agenzia nazionale portoghese, CEO di Pasec.pt, ha portato le linee della Commissione Europea in materia di Gioventù e Sport prospettando una visione aperta alla costruzione di nuove reti di supporto giovanile attraverso le possibilità che i programmi europei incoraggiano e permettono alle nuove generazioni e alle organizzazioni locali.

Venerdì 24 novembre alle 14,30 sarà allo spazio FabLab dell’Isis Bernocchi di Legnano un’occasione per conoscere meglio opportunità, metodi e partnership per crescere in Europa. Alle 18,00 sarà invece al Campus Liuc di piazza Soldini 5 per un incontro con studenti Erasmus sulla mobilità, la formazione e lo studio all’estero.

Oggi, invece, ha incontrato i rappresentanti degli studenti dell’isis Bernocchi mentre domani sarà all’osso Facchinetti per un incontro sul tema “Metodi, progetti, mobilità e finanziamenti per crescere e orientarsi facendo esperienze viaggiando in Europa e nel Mondo” Abrao Costa ha presentato le opportunità del programma e i metodi di lavoro da lui introdotti e proposti, sperimentati e perfezionati con i network europei tra cui quello costruito con le Partnership italiane come la cooperativa sociale EnergicaMente di Castellanza e in particolare con Stefano Bottelli con cui ha partecipato a formazione europee nell’ambito di Erasmus+.