Arrestata per furto all’Esselunga di Venegono Inferiore

Le contestano il furto con destrezza. Ma anche un’altra aggravante, quella della esposizione alla “pubblica fede”, cioè per quei prodotti in vendita che servono a mostrarne le caratteristiche ai clienti e per i quali il venditore si “fida” degli avventori (che devono guardarli e apprezzarli, ma non rubarli).

In questo caso si tratta di cosmetici per un valore fra i 400 e i 500 euro fatti sparire dagli scaffali dell’Esselunga di Venegono Inferiore attorno alle 16.30 di martedì da una donna straniera domiciliata a Milano e residente a Bologna arrestata dai carabinieri. L’ipotesi che sembra anche fra gli investigatori la più plausibile è quella di una professionista del furto che opera in trasferta visitando i centri della provincia per mettere a segno colpi che rendono sul mercato, sebbene la sospettata in sede di udienza di convalida alla domanda circa la sua professione abbia risposto al giudice facendo capire di occuparsi di manicure. All’arrivo dei militari sono tuttavia scattate le manette e la donna è finita dinanzi al giudice per il giudizio per direttissima differita di qualche ora per problemi legati alla traduzione vista la scarsa capacità di comprensione dell’italiano da parte dell’imputata.