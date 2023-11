Associazione GaEle presenta “Incontro poetico” a Cuveglio

Associazione GaEle presenta “Incontro poetico”, presentazione del libro d’arte “Abbracciami” con Mario Chiodetti e Daniele Ferroni e letture di Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta.

Appuntamento venerdì 17 novembre alle 18 al Molinari & West – Bakery Cafè di via Battaglia San Martino, 98 a Cuveglio.

“… Gli uomini sono fatti per intendersi / per comprendersi amarsi / hanno figli che saranno padri d’uomini / hanno figli senza casa senza patria / che reinventeranno le case / che reinventeranno gli uomini / e la natura e la patria / quella di tutti gli uomini / quella di tutti i tempi.”

{L’amore, la morte, la vita. Paul Eluard}

Proseguono le occasioni di incontro e Poesia organizzate dall’Associazione GaEle in Valcuvia. Siamo nel pieno di un cambiamento epocale. Dal clima alla coesistenza sul Pianeta è una continua perdita di speranza nel futuro, accresciuta anche dalle continue notizie che ci giungono quotidianamente in cui sembra non ci sia spiraglio di luce. Nonostante la resistenza, la presenza della Vita nelle sue più svariate forme, sembra tutto un duro arrancare verso la cima, senza arrivare mai.

L’associazione GaEle si impegna ormai da anni nel cammino intrapreso della Bellezza, della contrapposizione all’indifferenza, della Poesia, perché esiste il valore salvifico della Poesia, perché la Poesia è Vita e la Vita è Poesia. Come la gocciolina d’acqua portata nel becco del colibrì per spegnere l’incendio nella foresta (“Cosa credi di fare, tu?” gli chiese il leone. “Vado a spegnere l’incendio!” rispose il piccolo volatile. “Con una goccia d’acqua?” ribattè il leone con un sogghigno di derisione. Il colibrì, proseguendo il volo, rispose: ”Io faccio la mia parte!”) – da una favola africana.

Nella deliziosa location di tendenza di Molinari & West Bakery Cafè a Cuveglio, M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta organizzano un incontro poetico con alcuni testi di loro creazione – alcuni di essi inediti – estrapolati dalla recente piccola raccolta in Edizione Limitata nata in occasione del Festival Internazionale di Poesia indetto all’Isola d’Elba (di Mark Lipman, il poeta attivista americano). Durante l’evento verrà presentata al Pubblico una delle recenti Edizioni manufatte GaEle dal titolo “Abbracciami” con acrostici di Mario Chiodetti e foto di Daniele Ferroni, creata in soli 41 manufatti, rilegati in filo cotone giallo appassionato.