Auto in fiamme in un box a Vergiate

Intervento dei vigili del fuoco a Vergiate nella mattinata di venerdì 3 novembre. Verso le 7.30, in via Canavè, gli operatori sono intervenuti dalle sedi di Ispra e Somma Lombardo con due autopompe.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura posteggiata all’interno di un box è stata interessata da un incendio. Gli operatori hanno spento l’incendio e hanno messo in sicurezza l’area