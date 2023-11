Buone prassi per l’inserimento lavorativo dei disabili, se ne discute in Provincia

Il Tavolo Unico Provinciale del Lavoro, presieduto dal Consigliere provinciale Carmelo Lauricella, ha discusso nei giorni scorsi l’Azione di Sistema “Buone prassi per l’inserimento lavorativo disabili in Provincia di Varese”. Finanziata dal Piano Provinciale Disabili, questa iniziativa è stata realizzata dal Settore Lavoro in collaborazione con il Centro di formazione per i disabili (CFPIL) dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

Rafforzare la Rete e Diffondere le Buone Prassi

La responsabile del Collocamento Mirato Disabili (CMD), Raffaella Cirillo, ha delineato gli obiettivi dell’azione. Il primo mira a coinvolgere tutti gli operatori, tra cui i Servizi Inserimento Lavorativo comunali, le cooperative sociali e i soggetti privati accreditati. Il secondo obiettivo è diffondere le “buone prassi” per migliorare l’inclusione lavorativa dei disabili.

Successi nei Percorsi Formativi e nei Laboratori

Il consulente Sergio Bevilacqua ha presentato i percorsi formativi e laboratori conclusi, evidenziando il significativo lavoro svolto. L’incontro ha riunito 21 cooperative sociali del territorio, discutendo delle loro funzioni sia commerciali che educative. Inoltre, 16 organizzazioni hanno collaborato sulla valutazione del potenziale e sulla definizione di processi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.

Gruppo di Lavoro sulla Disabilità

Il responsabile del Settore, Francesco Maresca, ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal Tavolo provinciale del lavoro per continuare il percorso intrapreso, creando uno spazio di confronto e dialogo sociale. La proposta è stata accolta favorevolmente, con la partecipazione di membri del tavolo e di componenti tecnici coinvolti nell’Azione Buone Prassi.

Nuova Programmazione Masterplan 2023

Durante la sessione, è stata presentata la nuova programmazione Masterplan 2023, con un budget di €2.941.000 assegnato alla provincia di Varese per servizi a favore delle persone con disabilità. Questo incremento è dovuto ai criteri di premialità per il lavoro svolto negli anni precedenti.

Incentivi alle Aziende e Supporto Individuale

Il Piano include la Dote Impresa, che finanzia incentivi e contributi alle aziende che assumono persone con disabilità in tirocinio. Inoltre, viene finanziata la Dote Unica Disabili, che eroga servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. Sono previste anche azioni di orientamento nelle scuole per studenti disabili, con raccolta adesioni attualmente in corso.

Iniziative Innovative per l’Inclusione

Tra le novità, si segnala l’avvio di un’azione sperimentale per l’inserimento lavorativo di giovani con la disabilità dello spettro autistico. Inoltre, è in fase di progettazione un’azione di sistema provinciale chiamata “Sinergie e innovazione”, coinvolgendo imprese e cooperative per consolidare il percorso delle “Buone Prassi” e favorire ulteriormente l’inclusione lavorativa dei disabili.