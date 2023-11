Cassano Magnago celebra il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale: la cerimonia è fissata per domenica 5, con ritrovo al cimitero alle 9.30, corteo verso il Sacrario dei Caduti, dove ci sarà la deposizione della corona di fiori, e poi verso il centro città.

Il corteo passerà coteo lungo il viale delle Rimembranze, poi nelle via Mazzini, via V Giornate, via Del Bo, via Aldo Moro, via San Giulio fino al Monumento ai Caduti.

Qui si terranno poi il discorso del sindaco arch. Pietro Ottaviani, del sindaco dei ragazzi e delle ragazze.

Alle 11.15 celebrazione della Messa nella chiesa di San Giulio.

Il corteo sarà accompagnato dal Corpo Musicale Cassanese.

“Si invita la cittadinanza a partecipare e ad esporre la bandiera italiana”.