C’era una volta… il Natale di Agricola Home&Garden

Quest’anno, il Natale di Agricola Home & Garden, comincia come una fiaba. C’era una volta… un magico mondo alla scoperta delle feste protagoniste dell’Inverno.

Il garden center di via Pisna 1 a Varese, anche quest’anno si trasforma e diventa la scenografia e l’ambientazione di una fiaba da scrivere insieme con i propri cari, grazie agli addobbi e alle decorazioni natalizie che si distinguono per stile, originalità e ricercatezza.

Il Natale di Agricola di quest’anno si ispira all’atmosfera “ghiacciata” ma accogliente del Nord, alla gioia della tradizione degli elfi di Babbo Natale e alla magia delle creature incantate del bosco.

Le tre collezioni di Agricola Home&Garden

Partiamo da “C’era un volta” la collezione principale che accoglie i clienti all’ingresso del garden. Questo è il regno di Ghiaccio. Ghiaccio magico che protegge la terra come un prezioso cristallo, per conservare e tenere nascosto il tesoro della Natura che rinascerà in Primavera. Le creature del bosco innevato sono guardiani magici che vegliano sulla Natura assopita.

Con “Un dolce Natale” si torna ai colori della tradizione. Il rosso e il verde dell’agrifoglio o dei vestiti degli Elfi di Babbo Natale, protagonisti di questa collezione, insieme a tanti simpatici topolini pasticcieri per una collezione caratterizzata da addobbi ispirati al mondo dei dolci. Largo a muffin, ciambelle, casette di marzapane, biscotti allo zenzero e altre prelibatezze dolcissime e colorate.

L’ultima ambientazione di questa fiaba d’Inverno ci porta “Nella foresta incantata” dove una grande tavolata imbandita racconta una storia di convivialità e allegria condivisa, tra piccole volpi, simpatici scoiattoli e magici funghi in un’atmosfera naturale e boschiva ma allo stesso tempo piena di magia!

Gli alberi, le luci e la sostenibilità.

Anche quest’anno Agricola punta sulla qualità degli alberi artificiali realizzati con materiale scelto e garantiti per 12 anni. Perché parlare di qualità vuol dire anche parlare di sostenibilità? Perché un buon albero, costruito per durare a lungo, vuol dire ridurre il nostro impatto sull’ambiente evitando di mettere in circolazione beni “usa&getta” che durano poche stagioni e poi vanno smaltiti.

Al fine, inoltre, di ridurre gli sprechi e aumentare la consapevolezza sul nostro impatto sull’ambiente, in Agricola potrai trovare tutte le informazioni circa il consumo di luci led di un albero di Natale. Sapevate che tenere accesso un albero per un mese, con i led anziché con le vecchie luci ad incandescenza, equivale ad un singolo lavaggio di una lavatrice? Abbandonare le vecchie luci per un sistema a led (che può essere persino controllato con lo smartphone) si rivela dunque una scelta sostenibile e vantaggiosa per l’ambiente e il portafogli.

Lo shopping è anche online su Agricolashop.it

E per essere sempre vicini ai clienti 24 ore su 24, c’è la possibilità di curiosare online prima di fare qualsiasi acquisto su Agricolashop.it! dove è possibile scegliere ed acquistare alberi, luci, addobbi e decorazioni per le feste che e riceverlo direttamente a casa o ritirare il proprio ordine in Agricola.

In viaggio con Babbo Natale

E se parliamo di fiabe, qual è la storia più magica dell’Inverno? Quella dell’incredibile viaggio di Babbo Natale che sorvola mari e continenti sulla sua slitta, per consegnare i suoi doni! Una magica slitta capace di portarvi da un emisfero all’altro grazie alla realtà virtuali immersiva, per un’emozionate esperienza 3D adatta a grandi e piccini. Accompagna Babbo Natale nel suo incredibile viaggio nel tempo e nello spazio a consegnare preziosi doni ed esaudire i desideri degli abitanti di questo posto incredibile che chiamiamo casa. Una grande esclusiva sul territorio che combina le tecnologie più all’avanguardia con le emozioni dei nostri sogni di bambini. Un’occasione per lasciarsi andare e immaginare di poter oltrepassare ogni limite e confine della razionalità grazie alla tecnologia e alla fantasia.

C’era una volta… la fiaba di Agricola.

Si chiama “Fiaba d’Inverno” ed è una vera e propria fiaba, un piccolo libretto per grandi e piccini, con protagonista Margherita, una bambina che vive nella città senza stagioni e del suo viaggio alla scoperta della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno, attraverso un regno incantato in cui i pinguini cantano, i topolini sfornano muffin, le orse bevono il tè e… ogni giorno è speciale. Proprio come in Agricola! Il libro scritto e illustrato dallo staff di Agricola, verrà presentato nel mese di dicembre.