Incidente a Varese, un’auto si ribalta su viale Belforte

Poco prima delle 20 di stasera, martedì 28 novembre, si è verificato un incidente su Viale Belforte a Varese, nei pressi del cimitero. Un veicolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato. Al momento dell’incidente, almeno una persona era a bordo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese, la Questura di Varese, i Vigili del Fuoco e le Unità di Vigilanza Urbana per gestire la situazione e fornire i primi soccorsi. Il 118 ha coordinato le operazioni di emergenza.

Una ambulanza di base è stata dispiegata sul luogo dell’incidente per assistere la persona coinvolta, i soccorritori intervengono in codice giallo.

La zona dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Gli automobilisti sono invitati a evitare l’area e a seguire le deviazioni messe in atto per ridurre i disagi alla circolazione.