Intelligenza artificiale e soluzioni Autism Friendly per la nuova Coop aperta a Cesate

È stato aperto a Cesate in via Scarlatti l’89esimo supermercato di Coop Lombardia. Al taglio del nastro il sindaco Roberto Vumbaca, il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferrè ed il parroco di Cesate, Don Lorenzo.

Il negozio con una superfice di vendita di 1.800 metri quadri, pensato per una spesa pratica, intuitiva e su misura, potrà contare su 39 dipendenti ed è stato realizzato con un investimento di 15 milioni di euro. È situato nella zona Nord di Cesate e sarà un punto di riferimento per la comunità dei cesatesi, che conta oltre 14 mila abitanti.

L’ingresso si apre con i banchi di frutta e verdura, sfusa e confezionata, seguono i reparti dedicati ai latticini, carne, pesce, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e particolare attenzione per gli amici animali. I clienti troveranno tutta la qualità e sicurezza dei prodotti a marchio Coop, la gastronomia con panetteria a servizio e i piatti pronti. Completa l’offerta l’enoteca con una selezione di etichette di vini provenienti dalle cantine più prestigiose d’Italia e del mondo.

Un supermercato di nuova concezione

Il supermercato di Cesate è un negozio di nuova concezione che minimizza le emissioni di CO2 nell’ambiente, rende efficiente la produzione di energia ed instaura processi virtuosi di riciclo delle materie. Grazie ai materiali utilizzati vengono ridotte al minimo le dispersioni di calore: i lucernai consentono di filtrare la luce naturale del sole e grazie ai pannelli fotovoltaici di ultima generazione, è generata la massima produzione di energia. Particolare attenzione all’impiantistica dell’edificio che viene gestita da un sistema automatico di controllo energetico dei consumi e delle performance degli impianti al fine di migliorarne la qualità produttiva ed il comfort ambientale, ottimizzandone le prestazioni.

Il sistema di Intelligenza Artificiale permette una gestione appunto “intelligente” dell’energia nel rispetto dell’ambiente evitando gli eccessi di consumo e consentendo inoltre una manutenzione proattiva e predittiva dei vari sistemi impiantistici. Le emissioni di anidride carbonica risultano prossime alla zero. L’impianto di illuminazione è realizzato integralmente con tecnologia a LED e sono disponibili delle colonnine di ricarica ultra Fast che consentono di ricaricare la vettura in meno di 30 minuti. Il progetto d’architettura del supermercato è stato curato da Park Associati, studio di Milano.

Uno spazio sociale

Una particolare attenzione della cooperativa anche alle politiche sociali del territorio che vedranno la collaborazione con diverse realtà dell’associazionismo locale che nelle prossime settimana porterà in campo diversi iniziative di carattere solidaristico. Sul tema dell’inclusione il negozio di Cesate ha introdotto tutti i protocolli per rientrare nella categoria degli store “Coop Autism Friendly” che vede per prima cosa la formazione di tutti i dipendenti del nuovo store che hanno seguito un corso tenuto da esperti di autismo: l’obiettivo della formazione è stato quello di fornire gli strumenti per riconoscere le caratteristiche della condizione e per favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disturbi dello spettro autistico nel negozio.

Il progetto si è concentrato anche sulla creazione di ambienti più adatti alle persone autistiche e far crescere le opportunità di inclusione negli spazi della quotidianità, migliorando la qualità della loro vita e di quella dei famigliari. Accorgimenti semplici, come per esempio l’eliminazione del “bip” alla cassa e al depotenziamento di altre sorgenti acustiche.

Interventi anche per la comunicazione visiva all’interno del punto vendita. Nelle corsie e lungo il perimetro del punto vendita è stata apposta la segnaletica che identifica i prodotti presenti sugli scaffali. I pittogrammi sono stati realizzati con i criteri della Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa), sottoposti a neuropsicomotricisti esperti in autismo e fatti visionare, nella loro funzionalità, a persone autistiche allo scopo di offrire loro la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale. Coop Lombardia è stata la prima insegna della Gdo in Europa ad aver realizzato un format inclusivo a cui sono stati assegnati ben 3 Patrocini dell’UE. Il protocollo Autism Friendly è nato dalla collaborazione con PizzAut e Alla3.

Presso il supermercato è stato installato anche un eco-compattatore Coripet per il riciclo delle bottiglie di plastica, un altro ulteriore passo che consolida l’impegno di Coop a favore dell’ambiente e per sensibilizzare i soci e clienti ad adottare comportamenti virtuosi e più sostenibili anche attraverso incentivi e premi: più bottiglie si conferiscono, più punti si accumulano per avere diritto a buoni sconto sulla spesa. Infine per una solidarietà a 360° sono presenti due punti di conferimento permanenti: “Dona la spesa” che è destinato alle raccolta di donazioni alimentari destinate alle associazioni operanti sul territorio per le persone in difficoltà, ed “Alimenta l’Amore per la raccolta cibo destinato agli animali, in collaborazione con ENPA.