La panchina rossa di 3SG a Gallarate

Sabato mattina, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari Gallarate ha inaugurato una panchina rossa nel giardino di fronte alla Comunità educativa Solamore.

La celebrazione, fortemente voluta dalla Presidente di 3SG Roberta Maurino e da tutto il Cda, si è tenuta alla presenta del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, del Sindaco di Gallarate Andrea Cassani e del Prevosto di Gallarate Don Riccardo Festa. Grande la partecipazione: insieme a loro infatti il vice Sindaco Rocco Longobardi e gli Assessori Corrado Canziani, Claudia Mazzetti, Stefania Picchetti, Germano Dall’Igna; il presidente del Consiglio Comunale Marco Colombo e per 3SG la consigliera di amministrazione Elisa Rubino e la direttrice Marusca Bianco. Presenti inoltre diversi rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Croce Rossa e i professionisti dell’Azienda di Servizi Socio Sanitari del Comune, il cui impegno quotidiano per sensibilizzare, educare, prevenire, intercettare e sostenere è stato ricordato nel discorso di apertura della Presidente Maurino; “di fronte ad un’emergenza come quella che stiamo vivendo bisogna prendere posizione in modo forte e tangibile. Bisogna esserci con le parole, con i gesti ma soprattutto con i fatti. Ed è quello che 3SG insieme all’Amministrazione Comunale si impegna a fare non solo in giornate importanti come questa, ma quotidianamente. Rappresenta inoltre la nostra disponibilità all’aiuto. Quell’aiuto che a volte per timore, per paura che la situazione non cambi o che peggiori, in molte non chiedono. Chiedere aiuto non è un sinonimo di debolezza o di fragilità ma di forza e di coraggio. Chiedere aiuto offre una nuova opportunità per trovare la speranza e la forza per superare insieme una situazione che si pensava impossibile da risolvere, si può e si deve ritrovare quella normalità e quella serenità che ognuna di noi merita. È per questo che la panchina riporta il numero gratuito 1522 attivo anche da cellulari 24 ore su 24” (nella foto).

Il Sindaco Cassani ha ricordato la grande valenza del luogo individuato per la panchina rossa, il giardino di fronte alla Comunità educativa Solamore, un luogo che accoglie mamme e bambini con vissuti di disagio di vario tipo, in alcuni casi anche vittime di violenza familiare e ha ricordato i vari servizi attivi sul territorio. Mentre il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha puntato l’attenzione sul valore educativo del no. Negare un desiderio non significa affatto far vivere una frustrazione al proprio figlio, ma aiutarlo a comprendere che non tutto si può fare e che ci sono limiti da accettare. Educa alla resilienza e alla speranza, perché anche di fronte a un fallimento o a un rifiuto si possa avere fiducia nella vita e nel futuro e si impari a ricostruire sé stessi nel rispetto degli altri. Dopo la benedizione del Prevosto Don Riccardo Festa la cerimonia si è conclusa donando i palloncini rossi a forma di cuore a tutti i bambini presenti. Perché un futuro senza violenza passa dai valori che oggi sapremo trasmettere a loro.