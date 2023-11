La storia della palestra a cielo aperto che “allena” centinaia di anziani

L’appuntamento settimanale, la stuoia da stendere a terra e tanta voglia di stare in forma stando insieme. Sono questi i segreti della palestra a cielo aperto che per tutte le estati -da 20 anni a questa parte- ha permesso a centinaia di anziani di frequentare corsi all’aria aperta, in mezzo alla natura.

Il progetto che vi raccontiamo in questo video è organizzato dall’associazione “Stare bene insieme” e rappresenta la terza tappa del nuovo progetto video che VareseNews -supportato dall’agenzia per il lavoro Family Care– sta realizzando per accendere i riflettori sulla “Varese d’Argento”.

Vogliamo infatti raccontare, attraverso esperienze aggregative, abitudini, ma anche ricordi e luoghi la quotidianità dei nostri anziani e tutta la ricchezza del loro mondo.

Se volete, potete segnalarci altri luoghi e altre storie belle e preziose da cogliere tra i volti e le voci dei nostri nonni. Nel frattempo potete anche guardare tutte le altre puntate cliccando qui.