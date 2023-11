Le iniziative di Federmanager a Villa Cagnola di Gazzada

Martedì 7 novembre, alle ore 18, si terrà a Villa Cagnola a Gazzada Schianno, un incontro dedicato alle iniziative di Federmanager Minerva Varese, il network di Federmanager Varese impegnato nella promozione e nell’empowerment delle donne nel mondo professionale.

In occasione dell’evento verranno condivisi i risultati delle iniziative concluse e presentati i progetti in fase di avvio o in programma per il prossimo anno. All’incontro interverranno: Laura Aspesi, Presidente di Federmanager Varese; Raffaella Cremonesi, Coordinatrice di Federmanager Minerva Varese; Raffaella Baiardi, Vice Coordinatrice di Federmanager Minerva Varese; Francesca Benedetti, Referente PCTO dell’Ufficio Scolastico Varese; Andrea Venegoni, Associate Dean Research & Studies for Business di LIUC Business School.