Librizzi, confermata la lussazione: quattro settimane di stop

Le indicazioni arrivate nell’immediato dopo partita di mercoledì sera sono confermate: Matteo Librizzi si è procurato una lussazione della spalla sinistra nel corso della partita contro il Keravnos e, secondo la prima valutazione dello staff medico biancorosso, sarà rivalutato tra circa un mese.

La guardia della Itelyum-Openjobmetis non ha per fortuna riportato lesioni o fratture di altro tipo, come è emerso dagli esami di controllo che ha effettuato nella giornata di oggi, giovedì 9 novembre. Gli esiti sono stati (relativamente) confortanti: il 21enne di Sant’Ambrogio dovrà ora osservare un periodo in cui terrà immobilizzata l’articolazione per poi avviare il periodo di rieducazione.

L’infortunio è avvenuto nel corso del primo periodo di gioco nella gara di Fiba Europe Cup al minuto 7.40 dopo che Librizzi aveva già realizzato una tripla. Il giocatore è caduto durante una normale azione di gioco insieme a un avversario ma il braccio è finito sotto il corpo di quest’ultimo e la spalla ha subito un movimento irregolare e si è lussata.

Non destano invece preoccupazione le condizioni di Olivier Hanlan e di Davide Moretti, tenuti precauzionalmente a riposo contro il Keravnos per via di alcuni piccoli acciacchi. A Napoli, sabato sera, saranno regolarmente in campo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso: