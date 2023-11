MV Agusta porta a EICMA la moto dedicata al leggendario Edi Orioli

Una moto all-terrain ma di lusso: è una delle due proposte inedite che MV Agusta ha portato all’EICMA, la grande fiera motociclistica che in questi giorni va in scena nel polo milanese di Rho-Pero. La scelta è chiara ed è quella già dichiarata mesi fa dai dirigenti della Casa della Schiranna: posizionare sempre di più il marchio varesino nel segmento chiamato upper premium, quindi di alta gamma.

Galleria fotografica Un giretto nei padiglioni di EICMA 4 di 19

La moto in questione sarà prodotta in 500 esemplari (prosegue quindi anche la politica del “numero chiuso” per le serie speciali) e avrà anche un nome leggendario: si chiama infatti LXP Orioli, dedicata quindi al pilota friulano che per ben due volte portò la Cagiva a trionfare nella allora Parigi-Dakar (1990 e 1994). Questa è – di fatto – la versione definitiva di quella 9.5 che venne svelata per la prima volta proprio all’EICMA del 2021 proprio alla presenza di Orioli (che autograferà tutte le moto).

LXP è una sigla che richiama, come anche la livrea, le “Elephant dakariane” marchiate Lucky Explorer: in pratica quel progetto è stato modificato e ora vedrà la luce con i primi esemplari che saranno sul mercato nel primo trimestre del 2024. Il costo finale si aggirerà intorno ai 30mila euro. È invece considerato “congelato” il progetto della 5.5, la sorella minore che non è mai andata in produzione.

L’altra “inedita” che MV porta a EICMA è invece la Superveloce 1000 Serie Oro: anche in questo caso il prototipo era già stato portato in fiera (lo scorso anno) e ora è nella sua versione finale. In questo caso la moto sarà sul mercato nell’ultimo quadrimestre del 2024 a un prezzo che si attesterà intorno ai 70mila euro. Anche in questo caso si tratta di una moto in tiratura limitata assemblata a mano dai tecnici della Schiranna e pensata per aderire al motto dell’azienda, “Motorcycle Art”.

A completare la presenza a EICMA, MV Agusta espone i modelli al vertice di ogni gamma e le serie limitate Rush, Brutale 1000 RR Assen, Superveloce 98 e Dragster RR SCS America, quest’ultima realizzata in esclusiva per il mercato nord americano.