Oltre 1500 persone nei primi eventi di Glocal

Domenica mattina due camminate nei boschi di Castronno fino al castello di Caidate e intorno a Santa Caterina del sasso. Due momenti con una partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa. Centinaia di persone si sono dati appuntamento per andare a visitare luoghi della nostra provincia.

Una domenica caratterizzata dall’arrivo di Kasia Smutiak madrina di Glocal Doc, il festival del documentario che abbiamo organizzato in collaborazione con numerose realtà provinciali tra cui le sale del Miv e di Filmstudio 90. Ieri pomeriggio e sera le prime proiezioni con un bel successo di pubblico.

Il festival si era aperto con un convegno per il centenario di don Lorenzo Milani organizzato dalle Acli provinciali e dell’Università dell’Insubria. Quattro momenti con tante relazioni, una serata di testimonianze con il docufilm Barbiana ’65 e con l’inaugurazione di una mostra con dipinti del giovane sacerdote prima di prendere i voti.

Glocal si è allargato non solo territorialmente, ieri primo appuntamento a Busto Arsizio nella Galleria Boragno con un incontro con Mattia Sorbi inviato a Tel Aviv che ha raccontato della tragica guerra a Gaza dopo l’eccidio di cittadini israeliani, ma anche rispetto ai protagonisti. Tutto esaurito per le iniziative dello Spazio Yak con diversi eventi.

Bella serata con Francesca Giovannini in Villa Recalcati per un incontro sulla Cucina on the road organizzato dal Premio Chiara con protagonisti anche il nostro direttore e Bambi Lazzati. E abbiamo dimenticato certamente qualcuno degli oltre venti eventi che sono già stati realizzati.

Da domani entra nel vivo il festival del documentario con tante pellicole in concorso e ogni sera una proposta speciale per conoscere altri lavori con la presenza di registi e protagonisti.