Ospedale unico e Malpensa, la segreteria del Pd si fa sentire e convoca i circoli

La segreteria provinciale del Pd «ritiene opportuno riunire tutti i circoli e gli amministratori di area del territorio circostante Malpensa», sul rapporto con l’aeroporto e sul tema dell’ospedale unico Gallarate-Busto.

È una novità, perché negli ultimi anni il Pd ha faticato a trovare una sintesi chiara e una posizione precisa sui due temi, lasciando emergere anzi valutazioni a volte «divergenti», riconoscono oggi dalla segreteria varesina.

Il tutto in una fase in cui il Partito Democratico non è più al governo nazionale, ma ha un ruolo a livello provinciale (e tanto più in Comune a Milano, dove si prendono le decisioni su Malpensa). L’intervento della segreteria guidata da Alice Bernardoni arriva anche dopo una prima presa di posizione di Xhuljano Banaj (qui l’articolo di VareseNews), indicato come responsabile dell'”area Malpensa”. Una posizione che su altre testate come “Sì all’ospedale unico, no all’ampliamento di Malpensa”.

La nuova nota in realtà corregge un po’ il tiro, ribadendo che sull’ospedale unico «la segreteria provinciale di via Monte Rosa mantiene al momento una posizione critica nei confronti della scelta di Regione Lombardia». Mentre sul tema Malpensa molto si sta evolvendo, considerata la nuova Legge (“Decreto Aria”) voluta dal governo, che punta a sbloccare l’espansione dell’aeroporto oltre gli attuali confini.

Di seguito la nota integrale