Palazzo Estense “in blu” per sensibilizzare sul diabete

Durante il mese di novembre Palazzo Estense verrà illuminato di blu: si tratta di un’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Adiuvare, Associazione Diabetici Uniti Varese, che in occasione della Giornata Mondiale del Diabete in programma per il 14 novembre mette in campo anche diverse attività per sensibilizzare sui temi della diagnosi precoce e della prevenzione.

“L’attività di sensibilizzazione è essenziale per favorire la prevenzione e la possibilità di una diagnosi tempestiva in grado di evitare le complicanze della malattia – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari –. Temi particolarmente importanti anche per quanto riguarda la fascia di d’età compresa tra gli 0 e i 18 anni”.

La formazione e la sensibilizzazione sono importanti anche nei contesti scolastici del territorio. Per questo motivo Adiuvare organizza due corsi “Diabete a scuola” in diversi Istituti Comprensivi della provincia di Varese per la formazione dei docenti e personale ATA. L’obiettivo è sensibilizzare il personale scolastico sui sintomi all’esordio e garantire a bambini e giovani con diabete di tipo 1 di frequentare la scuola di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido, in tutta sicurezza, come ogni altro alunno senza diabete, cercando sempre la collaborazione tra famiglia e scuola, con il supporto dell’associazione e l’eventuale coinvolgimento di altre istituzioni.

“Il diabete mellito tipo 1 – spiega il Presidente Athos Campigotto – è una malattia cronica causata dalla distruzione da parte del sistema immunitario delle cellule del pancreas che producono insulina e obbliga i pazienti ad iniettarsi l’insulina e gestire la glicemia 24 ore su 24, per tutta la vita”. Adiuvare, organizzazione di volontariato costituita nel 2011, è una grande rete solidale che si raccoglie attorno alle famiglie colpite dalla malattia per cercare di costruire tutti insieme una nuova quotidianità, non solo diabetecentrica. Sempre a novembre, 120 associati si ritroveranno per un pranzo solidale in cui l’obiettivo primario sarà la raccolta fondi per la ricerca promossa da FID, Fondazione Italiana Diabete. Ognuno può partecipare donando sul sito www.adiuvare.it, contribuendo così a trovare la cura definitiva. Adiuvare ODV da metà 2024 potrà inoltre contare su una sede e alcuni spazi comuni presso “Il Faro”, plesso in costruzione grazie alla Fondazione Giacomo Ascoli, con cui già c’è una collaborazione per il progetto Nutri-Mente, indispensabile per includere nel gruppo diabetologico le figure di dietista e psicologa.