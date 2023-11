Sabato 2 dicembre Open Day alla scuola primaria Settembrini di Velate

Sabato 2 dicembre, dalle 16 alle 18.30 ci sarà l’open day alla Scuola primaria Settembrini di Velate. Per chi arriva alle 16 ci sarà una sorpresa natalizia da parte dei bambini che frequentano la scuola in collaborazione con la maestra di musica.

SCUOLA E FAMIGLIE GREEN

“Usa i piedi, ama la natura” è il motto del Pedibus che si rinnova ogni anno con successo. Il merito è della sensibilità delle famiglie, del sostegno dell’Associazione genitori e, soprattutto, del lavoro svolto in classe dalle insegnanti sulle tematiche ambientali.

La Settembrini che è una Green school – progetto di cui è referente la coordinatrice, la maestra Luciana – e i bambini vengono regolarmente coinvolti in attività inerenti al risparmio energetico e alla raccolta differenziata e nella cura dell’orto didattico realizzato nel giardino della scuola.

Questa attenzione all’ambiente permette alla scuola di vincere ogni anno diversi premi, nazionali e locali, e crea una condivisione di valori all’interno della comunità scolastica, famiglie incluse.

ATTIVITA’

Alla primaria Settembrini sono organizzate anche attività promosse con la collaborazione dell’Associazione genitori sia in orario scolastico (con i corsi di filosofia e di musical – che a sua volta include percorsi di teatro, musica, coro e sceneggiatura), sia nel pomeriggio con la proposta di inglese, ginnastica artistica e strumenti musicali, tra cui batteria, chitarra e pianoforte.

La Scuola dispone di tavoli in giardino, utilizzati per lezioni all’aperto, laboratori e per il doposcuola.

Attività scolastiche ed extrascolastiche saranno presentate, assieme all’offerta didattica, nel pomeriggio di openday della Settembrini in programma sabato 2 dicembre dalle ore 16 alle 18.30.

