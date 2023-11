Torna anche Colombo, a Castellanza si riforma la coppia dei sogni con Chessa

Il 27 giugno 2021 la Castellanzese, battendo 5-1 il Pdhae al “Provasi”, si aggiudicava la finale dei playoff di Serie D (leggi qui). Un risultato storico per la compagine neroverde, che in quel giorno raggiungeva il punto più alto della sua secolare storia, festeggiando al meglio il centenario.

In quella partita, a trascinare la squadra allenata da mister Achille Mazzoleni, il capitano era Roberto Colombo mentre il leader tecnico era Mario Chessa. Assieme, nel corso della stagione, misero insieme quasi 50 gol (15 Colombo, 34 Chessa), spingendo la squadra a suon di gol prima ai playoff e poi alla vittoria finale.

Ora la super coppia del 2021 si è ricomposta: dopo il ritorno del fantasista sardo di qualche settimana fa (leggi qui), la Castellanzese ha annunciato il ritorno anche dell’ex capitano, che riveste la maglia neroverde dopo le esperienze a Fanfulla e Pdhae. Per lui sarà la quinta stagione al “Provasi”, dove è stato prima un elemento fondamentale per la promozione dall’Eccellenza alla Serie D e poi un caposaldo nella massima serie dei dilettanti.

Servirà ritrovare il feeling migliore tra i due per continuare a lottare e tenere lontana la zona playout dopo i primi mesi di alti e bassi.

«Sono felice di essere tornato a casa – le dichiarazioni di Colombo all’ufficio stampa della Castellanzese -, non vedo l’ora di tornare sul campo e far nuovamente gonfiare la rete e aiutare sia i miei nuovi compagni sia il Mister e lo staff. Voglio salutare anche tutti i tifosi neroverdi, che mi hanno sempre sostenuto in passato, e che ritrovo con grande soddisfazione. Forza Castellanzese!».