Finale Playoff Serie D: Castellanzese – Pdhae in diretta

SECONDO TEMPO

2′- RIGORE CASTELLANZESE – Sponda di testa di Colombo, Chessa prende il tempo a Ferrando che lo stende in area. Penalty e secondo giallo per il difensore dei valdostani che restano in 10

1′ – INIZIA LA RIPRESA – Nessun cambio per i due mister

PRIMO TEMPO

46′ – FINE PRIMO TEMPO: 1-0 PER IL PDHAE ALL’INTERVALLO

45′ – Prova a chiudere in avanti la Castellanzese ma nel minuto di recupero concesso dall’arbitro non ci sono emozioni

40′ – Bello spunto di Talarico sulla destra, cross in mezzo dove Mecca pasticcia e non riesce a calciare. Poi su lancio di Concina, Chessa sbuca sul secondo palo, controlla ma non riesce a battere Vinci

35′ – Il Pont Donnaz ora si copre con maggiore ordine e gioca con il cronometro, la Castellanzese non riesce a prendere ritmo per attaccare. Jeantet calcia male sulla sponda aerea di Varvelli

30′ – I valdostani si ripropongono con una bella discesa di Scala sulla fascia destra e con un altro corner insidioso di Jeantet. Castellanzese che respinge gli attacchi avversari. Jeantet poi calcia bene di Sinistro ma Indelicato blocca in due tempi. Perego da buona posizione conclude invece debolmente

25′ – Ritmi ora più bassi ma i neroverdi sono più propositivi, anche se non si chiude lo scambio al limite dell’area tra Colombo e Chessa. Poi Chessa prova il destro dai 16 metri ma la mira è alta di un metro. Colombo spara un destro potente su punizione dai 30 metri ma anche in questa occasione la palla passa di poco sopra la porta

20′ – La Castellanzese prova a reagire in cerca del pareggio. Prima Colombo sul lancio di Mecca è in fuorigioco, poi il destro di Fusi dalla distanza non inquadra la porta

15′ – GOL DEL PHAE: Colpo di testa vincente di Balzo in area dopo il terzo corner per i valdostani

10′ – Fusi è ancora il più pericoloso, entra in area da sinistra ma il passaggio per Colombo è intercettato. Poco dopo sullo spunto di Chessa a destra non ci sono compagni pronti in area. Il Pdhae risponde con tre corner di fila

5′ – Castellanzese vicina al gol: Mecca va in verticale per Colombo che viene chiuso dall’uscita bassa di Vinci, poi Chessa non trova il tempo per concludere verso la porta. Poco dopo è Fusi a rientrare sul destro e calciare, ma la palla sfiora il secondo palo. Valdostani che soffrono la velocità dell’attacco neroverde

1′ – Inizia la partita! È la Castellanzese a giocare il primo pallone del match. A rendersi pericoloso è però il Pont Donnaz che su azione d’angolo sfiora il vantaggio. Risponde la Castellanzese con Chessa che ruba il tempo a Cena in area ma calcia debolmente

Ore 16.00: Ingresso in campo delle squadre. Valdostani in completo arancione, Castellanzese in maglia neroverde.

Ore 15.50: A 10 minuti dal via sono in corso gli ultimi preparativi per le due squadre mentre la tribuna del “Provasi” si sta riempiendo (con le dovute limitazioni)

Ore 15.30: A mezz’ora dall’inizio della gara le due squadre si stanno scaldando per questa ultima gara della stagione. Ufficiali le formazioni: mister Mazzoleni si affida al 3-5-2 con Chessa e capitan Colombo in attacco.

Castellanzese – Pdhae 0-1 (0-1) Marcatori: 15′ pt Balzo (P) Castellanzese (3-5-2): Indelicato; Gulinelli, Alushaj, Concina; Talarico, Mecca, G. Perego, Fusi, Ghilardi; Chessa, Colombo. A disposizione: Cirenei, Tagliamonte, Negri, Ornaghi, Bigotto, Gazzetta, A. Perego, Manfrè, Sestito. All.: Mazzoleni Pdhae (4-3-1-2): Vinci; Scala, Balzo, Ferrando, Sassi; Filip, Cena, Tanasa; Vignali; Jeantet, Varvelli. A disposizione: Gini, Paris, Borettaz, Benedetto, Maffezzoli, Gambino, Sterrantino, D’onofrio, Ruatto. All.: Cretaz. Arbitro: Gemelli di Messina (Masciale e Cataneo; IV uomo: Mucera di Palermo) Calci d’angolo: 2-4. Ammoniti: Chessa per la Castellanzese; Ferrando per il Pdhae. Recupero: 1′ + 0′ Note: giornata calda, terreno in ottime condizioni.

Ultimo atto per questa lunga stagione di calcio, che si conclude con la finale dei playoff del Girone A di Serie D. Protagonisti allo “Provasi” di Castellanza saranno la Castellanzese e la squadra valdostana del Pdhae. Chi vince entrerà nella graduatoria per i ripescaggi verso la Serie C.