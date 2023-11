Violenta ondata di maltempo sulla Toscana, cinque morti

Sono salite a 5 le vittime della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana mentre si conta ancora una persona dispersa. Lo ha reso noto il governatore della Regione, Eugenio Giani.

Sono stati finora centinaia gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco che attualmente sono al lavoro sul territorio con 403 operatori. Le maggiori criticità si concentrano nel Fiorentino, nella zona di Campi Bisanzio (FI) per l’esondazione del Bisenzio. Disagi importanti si registrano anche alla rete dei servizi con le scuole di molti comuni chiuse per il maltempo oltre a diverse migliaia di utenti senza energia elettrica e assenza di connessione telefonica.

Dalla giornata di ieri, sulla regione si sono abbattute piogge intense con forti raffiche di vento. I vigili del fuoco e i soccorsi stanno lavorando incessantemente tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato.

In azione anche tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, giunti rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con 4 mezzi anfibi. Numerose le operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti.

“Il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale” ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “Si resta in allerta: il fiume Arno rimane sorvegliato speciale e permane il rischio diffuso di frane”,

In mattinata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per le vittime.

Seguo con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprimo il mio profondo cordoglio e quello del Governo per le vittime.

Sono in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 3, 2023

I vigili del fuoco sono al lavoro da stanotte anche in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dal passaggio dalla tempesta Ciaran: svolti 100 interventi tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e messa in sicurezza di strutture danneggiate dal forte vento. Stanotte a Pinzano sul Tagliamento (PN) i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno salvato due turisti belgi che erano rimasti bloccati nel loro camper per l’innalzamento del livello del fiume Tagliamento.

All’alba di oggi altro salvataggio per i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco sempre sul fiume Tagliamento: a Valvasone Arzene (PN) recuperati con l’elicottero del servizio sanitario due turisti tedeschi che erano rimasti bloccati sul greto del fiume per l’innalzamento del livello dell’acqua. A Cornino (UD) squadre al lavoro per la messa in sicurezza di una frana in una strada secondaria del paese. Nella clip il salvataggio di stanotte a Pinzano sul Tagliamento (PN).