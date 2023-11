Weekend con l’atmosfera del Natale, le idee viaggio di Morandi Tour

Atmosfere natalizie, presepi suggestivi, alberi addobbati e luci che rischiarano le strade delle città di tutto il mondo: questo è lo spirito incantato del Natale, un periodo magico che affascina tanto grandi quanto piccini. I luoghi che celebrano il Natale diventano magici, ciascuno con la propria atmosfera speciale che incanta i visitatori. Le luci scintillanti e i profumi di dolci tradizionali creano un’esperienza avvolgente e coinvolgente, offrendo a chiunque si immerga in questo mondo incantato un’opportunità unica di staccare dalla routine quotidiana.

Il viaggio, in questo contesto, diventa un’occasione speciale per creare nuovi ricordi in famiglia, con gli amici o addirittura facendo nuove conoscenze. E l’esperienza di prendere una valigia e partire alla scoperta di luoghi incantati diventa ancor più speciale quando si è accompagnati da persone appassionate e dedite al loro lavoro con il cuore, come Morandi Tour: agenzia varesina che quest’anno offre opportunità uniche per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

A partire dal 2 dicembre, un ricco calendario di proposte, adatte a ogni fascia d’età e disponibilità di tempo, vi aspetta sia per gite in giornata che per interi weekend.

ATMOSFERE NATALIZIE IN GIORNATA

Sabato 2 dicembre

Un’ampia gamma di proposte attende il tuo sabato 2 dicembre con Morandi Tour: da Lucerna a Levico Terme, fino a Innsbruck e Colmar, con tariffe irresistibili che oscillano tra i 75 e i 90 euro.

Vi consigliamo: atmosfere natalizie ad Innsbruck (Austria) a euro 95

I mercatini di Natale di Innsbruck sono un must per gli amanti di queste atmosfere magiche: vin brulè, punch caldi, il profumo delle mandorle, biscotti di pan pepato e frittelle, artigianato tirolese e tanto altro. Goditi le scintillanti decorazioni, i coloratissimi cappelli di feltro e l’incantevole musica natalizia.

Altre destinazioni in programma: atmosfere natalizie a Lucerna ed Einsiedeln (euro 75), atmosfere natalizie ad Annecy e la visita guidata della città (euro 85), atmosfere natalizie a Trento e il mercatino asburgico di Levico Terme (euro 76), atmosfere natalizie a Ribeauville e Riquewihr – Francia (euro 90), atmosfere natalizie a Colmar – Francia (euro 90) e atmosfere natalizie a Zurigo e Bremgarten (ultimi posti, euro 80).

Domenica 3 dicembre

Quattro proposte imperdibili per domenica 3 dicembre, da Aosta a Zurigo e Ornavasso, dove i più piccoli possono vivere l’atmosfera natalizia alla Grotta di Babbo Natale.

Vi consigliamo: atmosfere natalizie a Ornavasso e la Grotta di Babbo Natale a euro 75

Parti da Ornavasso, immergiti nel sentiero degli elfi con vista sul Lago di Mergozzo, riscaldati con il tè di Natale e visita la Grotta di Babbo Natale. Un’esperienza unica che include uno spettacolo di SANDART al Santuario della Madonna della Guardia. Lungo il ritorno, una sosta a Stresa renderà la giornata ancora più magica.

Altre destinazioni in programma: atmosfere natalizie ad Aosta (euro 70), atmosfere natalizie a Ricetto di Candelo e Sordevolo (euro 70) e atmosfere natalizie a Zurigo e Bremgarten (euro 80).

Venerdì 8 dicembre

La giornata dell’8 dicembre si prospetta ricca di suggestioni natalizie, con la possibilità di esplorare due affascinanti destinazioni. La prima opzione è Sciaffusa, incantevole località svizzera situata sulla riva destra del Reno, circondata da pittoreschi vigneti, noti per la produzione del pregiato pinot nero. La seconda proposta comprende la visita ai presepi di ghiaccio a Jesolo e Lignano Sabbiadoro, un’esperienza che riporta alla mente la magia autentica del Natale.

In aggiunta, per coloro che desiderano immergersi in atmosfere natalizie ancor più suggestive, si ripropone la meta di Innsbruck, in Austria a euro 95

Vi consigliamo: atmosfere natalizie a Sciaffusa e Stein Am Rhein – euro 80

Stein am Rhein, pittoresco paese medievale, si trasforma in un mondo incantato durante l’Avvento, denominato Märlistadt, la “città delle fiabe”. Le vetrine dei negozi mostrano raffigurazioni della fiaba annuale, e quest’anno la scelta è caduta sulla nota storia de “Il lupo e i 7 capretti”. Un’esperienza unica per immergersi nell’atmosfera magica del Natale, arricchita da racconti e tradizioni.

Sabato 9 dicembre

Anche per la giornata di sabato 9 dicembre, Morandi Tour presenta un’eclettica selezione di destinazioni, da Grazzano Visconti e Piacenza a Bolzano, Merano e Santa Maria Maggiore.

Vi consigliamo: atmosfere natalizie a Grazzano Visconti e Piacenza – euro 75

I mercatini natalizi Farnesiani prendono il via da Piazza Cavalli, snodandosi attraverso le vie del centro città e offrendo una varietà di soluzioni originali per i regali di Natale. La presenza dell’artigianato locale e dell’enogastronomia aggiunge un tocco autentico all’atmosfera natalizia. Per enfatizzare il clima festoso, la piazza si trasforma in un teatro a cielo aperto con spettacoli musicali adatti a tutte le età. A Piacenza, invece, c’è l’opportunità di passeggiare per le affascinanti vie della città, ammirando perle architettoniche come il Duomo, il Palazzo Gotico, il Palazzo Farnese e gli splendidi palazzi nobiliari che regalano sempre scorci piacevoli e sorprese inaspettate.

Altre destinazioni in programma: atmosfere natalizie a Bolzano e la Thun – ultimi posti, euro 75, atmosfere natalizie a Ulm e Lindau euro 90, atmosfere natalizie a Merano – ultimi posti, euro 75 e atmosfere natalizie a Santa Maria Maggiore euro 70.

Domenica 10 dicembre

Ultimi posti per visitare Torino e Luci d’Artista (euro 70), Torino e la Torino magica (euro 90) e Costanza e Lindau (ultimi posti, euro 85).

Ma non temete, Morandi Tour in questa giornata è pronto a condurvi anche in Francia per vivere le affascinanti atmosfere natalizie a Ribeauville e Riquewihr (euro 90), dove la cittadina di Ribeauville, con i suoi tre castelli medievali, si trasforma in un borgo incantato con mercatini dal tema medievale. Le strade sono animate da alberi di Natale, stemmi e stendardi, offrendo spettacoli di giocolieri, mangiatori di fuoco, dame e cavalieri, il tutto accompagnato dai canti dei trovatori e dalle botteghe dei fabbri.

Altre destinazioni in programma: atmosfere natalizie all’incantato borgo di Rango e Tenno (euro 70)

Sabato 16 dicembre

Per la giornata di sabato 16 dicembre Morandi Tour torna con la proposta di avventurarsi alla scoperta dei presepi di sabbia a Jesolo e Lignano Sabbiadoro (euro 85) o di partecipare alla gita di Grazzano Visconti e Piacenza (euro 75). Per gli amanti dei presepi, sempre in questa giornata sarà possibile visitare Crodo e i suoi presepi sull’acqua con cena tipica (euro 85), immergersi nella magia del Natale a Matera con il presepe Vivente, per cui rimangono gli ultimi posti (euro 265) oppure vivere le atmosfere natalizie a Losanna (euro 85).

Vi consigliamo: atmosfere natalizie a Crodo e i suoi presepi sull’acqua con cena tipica – euro 85

Nel suggestivo scenario della Val d’Ossola, lungo la strada che conduce alle celebri Cascate del Toce, Crodo ospita l’evento “Presepi sull’Acqua”. Questo percorso, composto da circa cinquanta presepi realizzati con elementi tradizionali e allestimenti innovativi, crea un’atmosfera magica e natalizia. Le installazioni artigianali, unite dal tema comune dell’acqua, trasformano il percorso in un vero e proprio museo a cielo aperto, visitabile sia di giorno che di sera.

Domenica 17 dicembre

Per questa giornata torna disponibile un bel viaggio panoramico sul trenino del Bernina (Euro 89), la visita alle Atmosfere natalizie a Merano (euro 75), Bolzano e la Thun (euro 75) e a quelle natalizie a Colmar (Francia), con gli ultimi posti disponibili a euro 90. Due le nuove proposte, che propongono di immergersi nelle atmosfere natalizie di Verona e Bussolengo (euro 75) o in quelle di Stresa e nell’ufficio di Babbo Natale (euro 75).

Vi consigliamo: atmosfere natalizie a Verona e Bussolengo – euro 75

Il programma prevede l’arrivo a Bussolengo per visitare il suo Flover Garden, il primo villaggio di Natale d’Italia. Questo luogo incantato offre l’opportunità per grandi e piccini di incontrare Babbo Natale e di assistere alla creazione dei giocattoli da parte degli artigiani, pronti a realizzare oggetti unici e personalizzati. Presso il Flover Garden troverete anche spettacoli, una pista di pattinaggio, una slitta multimediale, il trenino Flover Express e la fabbrica dei giocattoli. E non dimenticatevi di immergervi nella grande storia che vi attende, alla scoperta di questo affascinante mondo natalizio.

ATMOSFERE NATALIZIE DI PIU’ GIORNI

Vivi un weekend magico alla scoperta del Lago di Braies con il trenino del Renon Bressanone e Brunico, per il quale rimangono gli ultimi posti al costo di euro 300. Il programma include la visita delle piramidi di Terra, tra le più alte e dalle forme più belle d’Europa, offrendo un’esperienza unica nel cuore dell’altopiano del Renon. Proseguimento per il laghetto delle ninfee e, il giorno successivo, arrivo al suggestivo Lago di Braies dove avrai tempo per una rilassante passeggiata attorno alla “Perla dei Laghi Alpini”. Il lago, situato a 1500 mt sul livello del mare, offre panorami mozzafiato con le sue acque turchesi e le Dolomiti circostanti.

Scopri la Perla del Danubio con un viaggio a Budapest, Salisburgo, Lubiana e il Lago Balaton. Rimangono gli ultimi posti a euro 880.

Esplora l’Alsazia e la Strada del Vino con le sue gemme come Colmar, Ribeauville e Riquewihr a 545 euro. Pochi posti rimasti per questo viaggio affascinante durante il ponte dell’8 dicembre. Colmar, la “piccola Venezia d’Alsazia”, con le sue pittoresche viuzze, le case medievali e il mercatino natalizio, è solo l’inizio. Il percorso continua con le visite di Kaysersberg, Obernai, Ribeauvillé e Riquewihr, trasformate in luoghi incantati durante l’Avvento.

Dal 16 al 17 dicembre

In questo weekend torna la possibilità di visitare, per due giorni, le atmosfere natalizie a Innsbruck e Salisburgo (euro 290) oppure quelle ai Presepi di Sabbia a Jesolo e Lignano Sabbiadoro (euro 285).

Dal 24 al 26 dicembre

Non sai cosa fare a Natale? Morandi Tour non ti lascia solo e ti propone due imperdibili mete: Natale sulle Romantische Strasse tra Monaco, Norimberga e Rothenburg (euro 540) o un bel viaggio alla scoperta delle atmosfere natalizie di Firenze (euro 660).

Ti consigliamo: Natale sulla Romantische Strasse tra Monaco, Norimberga e Rothenburg

Monaco, Norimberga e Rothenburg da euro 540 ti porterà a esplorare la Baviera con i suoi luoghi iconici, tra cui la Marienplatz a Monaco, la cattedrale gotica a Norimberga e il borgo medievale di Rothenburg Ober Der Tauber, noto come la città del Natale in Germania.

COSA FARE A CAPODANNO (30 dicembre – 1 gennaio)

– Crociera di Capodanno a Venezia con cena, musica e fuochi d’artificio in piazza San Marco (euro 315)

– Capodanno in Costa Azzurra e Montecarlo con visita guidata di Nizza, città che deve la sua fama al clima mite e nel 2021 è stata inserita nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità UNESCO come “Città di villeggiatura invernale della Riviera” (euro 670)

REGALA UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE CON MORANDI GIFT

Una cena con delitto, una gita in giornata, un giro sul trenino Bernina: a una quota fissa a tua scelta con Morandi Gift puoi regalare a chi ami un’esperienza entusiasmante, un’emozione che si ricorderà per sempre. Clicca qui e scegli come personalizzare il tuo cofanetto!

Informazioni e prenotazioni

Con Morandi Tour, rendi il Natale unico e indimenticabile. Prenota ora per assicurarti un posto nelle atmosfere natalizie più affascinanti. Per prenotazioni e informazioni chiama lo 0332287146 o scrivi a info@moranditour.it. Per rimanere sempre aggiornato sui viaggi, invece, segui la diretta Facebook di Morandi Tour sullo “speciale mercatini di natale” martedì 28 Novembre alle ore 20.45 (che ritroverai poi registrata anche nei giorni successivi).