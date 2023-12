Auto ribaltata in autostrada, lunghe code in A8 tra Albizzate e Castronno in direzione Varese

Si sono formate lunghe code in autostrada A8 tra Albizzate e Castronno in direzione di Varese. Poco dopo le 12 di oggi, venerdì 15 dicembre, un’auto si è ribaltata in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni risultano ferite tre persone. Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze.

Coinvolte nell’incidente tre persone, due delle quali sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.