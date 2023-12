Bagno freddo ed Ecstatic Dance per risvegliare il potenziale innato di ciascuno

Il 29 dicembre a Varese, presso La Schola (in via Maroni 13, a Casciago) si terranno due eventi condotti dal varesino Fabio Freddi, che da anni promuove in città e in tutta Italia, incontri e percorsi per risvegliare il potenziale innato dell’essere umano.

In collaborazione con il pedagogista e facilitatore Damiano Petitti, durante il giorno sarà proposto un Workshop sui Fondamentali del Metodo Wim Hof, per scoprire come il respiro, l’esposizione consapevole al freddo e la meditazione possano aiutarci a vivere sani, forti e felici.

Si condivideranno diverse esperienze, tra cui un bagno freddo in un luogo immerso nella natura del territorio.

La sera invece sarà proposta una Ecstatic Dance, incontro di danza consapevole, un viaggio musicale dove potersi esprimere liberamente attraverso il movimento. Un’occasione unica per divertirsi in modo sano, seguendo le tre linee guida: non si assume alcol, si danza a piedi nudi e non si parla sul dancefloor.

L’Ecstatic Dance è una pratica nuova e potente dove ciascuno può liberare le proprie emozioni ed imparare a esprimere la propria autenticità.

Questi eventi sono aperti a tutti e tutte coloro che hanno il desiderio di mettersi in gioco, di superare i propri limiti e scoprire qualcosa di nuovo di sé stessi, sé stesse.

Sono incontri adatti a tutte le età.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Fabio Freddi al 338 9220917.

Dettagli e iscrizioni a QUESTO LINK.

Foto di Felix Busso @felixbusso

Fabio Freddi è un educatore professionale, specializzato in Counseling transpersonale, metodologia Biotransenergetica. È DJ dalla tenera età, ha trasformato la sua passione per la musica unendola al suo cammino di crescita personale, creando eventi dove la meditazione incontra il ritmo, la musica e il movimento.

È istruttore certificato del Metodo Wim Hof.