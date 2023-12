Bando Ready to play. Ecco i progetti che hanno ottenuto il finanziamento

Sono ben 11 i progetti inviati da adolescenti e giovani under 20 alla scadenza della call del progetto “Ready to play!” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il bando Vivai. Le proposte, provenienti da diversi punti del basso varesotto, seguono le linee e strategie dettate dai referenti youthbankers del territorio di Busto Arsizio e della Valle Olona valorizzando un metodo peer to peer di educazione tra pari, promosso da

Energicamente coop sociale o.n.l.u.s. per sostenere nuove forme di aggregazione e attività giovanili nel varesotto.

“Ready to play” nasce secondo il metodo delle “Youthbank”, per stimolare ragazze e ragazzi a pensare e proporsi in maniera nuova, con lo sviluppo di competenze progettuali, dove farsi interpreti del loro tempo e del loro modo di capire e incontrare il mondo che hanno intorno. Gli Youthbankers sono giovani interessati allo sviluppo del proprio territorio che propongono ad altri adolescenti e giovani di impegnarsi con proprie idee, attività e progetti a migliorare il contesto in cui vivono e abitano. Il tutto quindi per favorire un processo di crescita, aggregazione ed emancipazione della popolazione giovanile a livello locale.

«L’obiettivo concreto di questo modello – spiega Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – non è tanto e solo la realizzazione di interventi di welfare, ma anche e soprattutto il percorso che i giovani intraprendono per realizzarli: i ragazzi, infatti, tramite la stesura e realizzazione della loro idea progettuale, e tramite la gestione concreta del budget, potranno sperimentare competenze tecniche e soft skills e mettere in pratica modelli di filantropia strategica».

Con questo progetto si ha la possibilità di formarsi e migliorarsi e nel contempo di presentare iniziative valorizzandosi come soggetti che sappiano immaginare, organizzare e attuare progettualità sociali, artistiche e culturali per e con i giovani del nostro territorio, ma non solo, visto che le iniziative si sono allargate anche a forme di confronto e collaborazione con realtà europee, attraverso gli scambi culturali con Spagna e Portogallo.

LA GRADUATORIA DEI PROGETTI

I progetti sono stati giudicati da un’apposita Commissione formata dai giovani youthbankers che insieme agli operatori di progetto, hanno steso la proposta della call Ready to play! Di seguito la graduatoria con i premi assegnati:

I vincitori del bando “Ready to play!” saranno convocati nel mese di gennaio 2024 per comprendere le regole di finanziamento e rendicontazione per poi avviare i progetti che saranno realizzati da febbraio a luglio 2024.