Basketball Gallarate esonera il coach Stefano Gambaro

Il BasketBall Gallarate ha esonerato il capo allenatore della Prima Squadra, il coach Stefano Gambaro, da tempo alla guida della compagine in Serie B Interregionale.

Contestualmente, la società comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni dei vice allenatori, coach Davide Viceconti e coach Stefano Lazzari.

L’esonero arriva dopo l’80-73 con Gazzada, mentre la squadra veleggia a metà classifica, forse al di sotto delle aspettative d’inizio stagione.

“La società ci tiene a ringraziare con il massimo del proprio sentimento lo staff per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno, la professionalità e la dedizione messi in campo ogni giorno e che hanno portato alla conquista di un campionato di Serie C Gold, con conseguente approdo della società sulla scena nazionale per la prima volta nella sua storia. BasketBall Gallarate augura le migliori fortune ai tre allenatori per il futuro della propria carriera”.