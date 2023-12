Cantieri fermi sulla Besozzo Vergiate. Il sindaco Iocca scrive ad Anas che replica: “A gennaio si riparte”

L’annuncio nel marzo 2021 poi il primo cantiere a aperto nel giugno scorso. A fine dicembre, però, i lavori per la realizzazione delle tre rotonde sulla Statale 629 Besozzo Vergiate non sono ancora partiti.

Il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca ha scritto ad Anas per chiedere conto di questa situazione e dei continui rinvii: « Ieri sono stato convocato direttamente dall’ingegnere Prisco che ha spiegato cosa sta succedendo. Di fatto, i primi lavori del cantiere a Mercallo hanno evidenziato la presenza di sottoservizi di cui si ignorava l’esistenza. La ditta, quindi, attraverso Anas ha dovuto far intervenire Enel che proprio sotto questa strada ha cavi dell’alta tensione. C’erano anche delle questioni legate a espropri pendenti. Oggi, Anas ha assicurato che a gennaio partiranno i lavori di spostamento delle linee elettriche nella zona dove verrà realizzata la rotonda di Mercallo mentre nel mese di febbraio partiranno gli stessi lavori nella zona di Vergiate e a marzo sarà la volta di Malgesso. Una volta risolti questi problemi, la realizzazione della rotatoria verrà avviata e si completerà ad aprile per quanto riguarda Mercallo mentre le altre due saranno completate a settembre 2024».

Ancora una volta, un cantiere annunciato con tanta enfasi si è arenato a causa di problemi insorti successivamente: « Purtroppo non è stata effettuata una progettazione perfetta – spiega il sindaco – Lo studio incaricato è fallito e si è proceduto senza un confronto diretto con i tecnici dei diversi comuni. Ecco perchè, alla fine, Anas si è trovata con uno studio non completo. Mi è stato assicurato, però, che ora tutte le questioni sono state sistemate e superate e non ci saranno ulteriori disguidi o ritardi».

E mentre si mettono le basi per le tre rotonde, Provincia di Varese lavora alla realizzazione di altre due rotatorie nel comune di Comabbio: « Il Presidente Magrini – rivela Giuseppe Iocca – mi ha detto di aver finanziato lo studio di progettazione per eliminare il secondo semaforo in questo comune. Intano si cercano i finanziamenti per realizzare una rotonda anche all’altezza del centro medico così rimarrà solo il semaforo vicino alla cementeria, su cui si potrebbe aprire un confronto con tutte le parti interessate per recuperare ulteriori fondi. Credo che questo sarebbe l’intervento più snello e meno problematico nel comune di Comabbio».

Intanto sono ripartiti i lavori anche sulla tratta Besozzo Travedona nel comune di Malgesso su cui si era registrato uno smottamento: « Anche in questo caso il cantiere è fermo perchè Anas ha incontrato alcuni problemi nell’intervenire sulle rive attigue in quanto appartenenti a privati. Ha dovuto andare a giudizio e procedere con gli espropri. Ora potrà intervenire per sistemare le aree attigue alla strada e il cantiere procederà contestualmente alla realizzazione della rotonda a cui è collegato».