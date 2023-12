Claun Il Pimpa racconta la bellezza di vivere in pace ai baby calciatori del San Michele di Casciago

La bellezza dei sorrisi sul volto dei bambini che vivono nei paesi in guerra, raccontato ai bambini di Casciago.

Marco Rodari, il Claun Il Pimpa, dell’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”, ha letteralmente “rapito” i piccoli calciatori del San Michele, la squadra di calcio del piccolo paese alle porte di Varese, con i suoi giochi, i suoi racconti, i suoi aneddoti. Invitato grazie ad un’intuizione di Stefano D’Andolfi, dirigente e allenatore della squadra giallonera, affiancato dal presidente Pietro Bartolomei e dall’assessore del Comune di Casciago Giacomo Baroni.

A moderare e sottoporre a Il Pimpa le domande che i bambini hanno raccolto nelle scorse settimane in attesa dell’arrivo dell’ospite di questa festa di Natale diversa e ricca di significato il giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti, a sua volta dirigente e papà di un piccolo atleta del San Michele. Seduti nella palestra di Casciago, sotto gli occhi di genitori e allenatori, i bimbi hanno ascoltato e sperimentato alcuni dei giochi che Marco Rodari porta da tanti anni in giro per il mondo, dall’Iraq alla Siria, dall’Ucraina alla Palestina, sempre con un solo obiettivo, quello di far sorridere bambini che hanno perso la voglia di divertirsi a causa della guerra e di tutto il male che porta con sé.

Il Pimpa, con parole semplici e gesti facili e coinvolgenti, ha spiegato a suo modo quanto sia meglio vivere in un mondo di pace, dove si può giocare a pallone senza rischi. Un invito a tutti, grandi e piccoli, per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo.