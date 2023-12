Colombo esulta per la sua Pro Patria: “Vittoria il giusto premio per queste settimane di lavoro”

COLOMBO 1 «Sapevamo che quella di oggi era una partita importantissima e che il risultato era fondamentale per il morale dei ragazzi. È il giusto premio per settimane di lavoro, perché i ragazzi stanno lavorando veramente bene, come dico sempre in sala stampa. Non dobbiamo mollare un c…; è l’unica cosa che possiamo fare: migliorare, migliorare, migliorare».

COLOMBO 2 «Oggi abbiamo dimostrato la capacità di soffrire di squadra, che è una grandissima capacità per una squadra. L’Atalanta è di altissima qualità, da Serie B, e stasera aveva messo ancora più qualità in campo con un trequartista in più, cosa che non ci aspettavamo. Loro sono una squadra davvero difficile da affrontare, noi siamo stati veramente bravi in fase difensiva a non concedere niente. Siamo stati bravi, anche parando dei tiri, come fatto da Rovida».

COLOMBO 3 «In questo momento abbiamo trovato la quadra e abbiamo avuto le nostre occasioni. Oggi Vismara ha fatto una delle parate più belle che ho visto da quando faccio questa categoria. Oggi era fondamentale non prendere gol: era un pochino che dietro scricchiolavamo. Oggi contava vincere, la voglia e la convinzione dei ragazzi nel fare le cose una volta in campo. Arriviamo da due prestazioni fatte bene, in cui il risultato ci andava stretto. Dobbiamo goderci le vittorie ma dobbiamo pensare a un’altra partita fondamentale come quella di venerdì sera».

FERRI 1 «Ho avuto qualche problema a inizio stagione, soprattutto a livello muscolare. Non riuscivo a esprimermi nel migliore dei modi. Sto riprendendo forma e ritrovando minutaggio. Io mi metto a disposizione del mister, poi è lui che fa le scelte. Ma sono contento di aver giocato 90′ nelle ultime tre partite».

FERRI 2 «La vittoria in casa non arriva da tanto tempo: in generale la situazione non era delle migliori e questa vittoria è vitale per la classifica. Dobbiamo ripartire da qui per pensare subito alla partita con l’Alessandria: dobbiamo portare a casa altri punti».