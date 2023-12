Calcio, Pro Patria – Atalanta Under 23 in diretta

Per la prima volta nella sua storia l’Atalanta Under 23, la seconda squadra degli orobici, fa tappa allo Speroni di Busto Arsizio, dove la Pro Patria, reduce da due pareggi consecutivi per 1:1, non vince dal 5 febbraio. Ma il bottino pieno nelle mura amiche è un risultato indispensabile per i tigrotti di Riccardo Colombo, che devono al più presto risalire la classifica, che al momento vede i bustocchi arenati al 17esimo posto.

