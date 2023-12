Con il Cai Luino alla scoperta della Valcuvia fra storia, leggende, natura e spiritualità

Ore 8:30 ritrovo in Via Asmara 56 – Luino (Sede CMVV / Giudice di Pace)

Ore 08:45 partenza (oppure piazza antistante il Comune di Sangiano Via G. Besozzi ore 09:15)

Si richiedono: abbigliamento e calzature adeguate. bastoncini consigliati. Escursione gratuita con condivisione spese auto

Per questa escursione non sarà necessario portare il pranzo al sacco, poichè si sarà ospiti dei Monaci presso il Convento dei Frati di Passionisti a Caravate (facoltativo al prezzo: ad offerta con un minimo di € 15,00). Ai fini organizzativi al momento dell’iscrizione alla gita sarà necessario dare conferma anche della partecipazione al pranzo.

Percorso stradale: Luino – Sangiano e successivo trasferimento a Caravate

Percorso a piedi: lasciate le auto al parcheggio del Picuz , dopo pochi minuti di camminata si raggiungerà la splendida balconata, uno sperone roccioso che ancor oggi rimane avvolto dal mistero di una rocca e della sua bellissima castellana. Proseguendo si salirà sulla vetta del Monte Sangiano e percorrendo la sua cresta si potrà godere di uno splendido panorama a 360° verso le vallate, il gruppo del Rosa, le Valli Ossolane, sino al Monviso. Si scenderà quindi verso l’antico borgo e percorrendo la Via Crucis si raggiungerà il San Clemente: una piccola Chiesa, ma di grande interesse architettonico e che ancor oggi cela intriganti interrogativi, le cui risposte sono ancora solo ipotesi in attesa di certa documentazione. Per il ritorno ci si immergerà in un’ambiente di particolare interesse naturalistico: la miniera di marna cementizia “Sasso Poiano”, i prati magri e le sorgenti pietrificanti: (l’area del Monte Sangiano è stata individuata come ZSC – Zona Speciale di Conservazione secondo la Rete ecologica Natura 2000 di cui Ente gestore: Comunità Montana valli del Verbano). Tornati alle auto ci si potrà trasferire nel vicino Convento di Caravate, ove ad accogliervi ci saranno i Frati Passionisti per condividere il pranzo ed una breve visita del Santuario di Santa Maria del Sasso fondato nel XII secolo.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da giovedì 30 novembre ore 8 a giovedì 7 dicembre alle 18. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 12 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp a uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di pioggia escursione annullata.