Csaba Dalla Zorza di “Cortesie per gli ospiti” avvistata in via Milano. Sta girando a Busto Arsizio

Ha 760 mila follower su Instagram, scrittrice e conduttrice Cortesie per gli ospiti su Real Time. Csaba Dalla Zorza, affascinante protagonista del format televisivo insieme a Luca Calvani, attore e conduttore televisivo e allo chef Roberto Valbuzzi, è stata avvistata ieri (martedì) a Busto Arsizio accompagnata dalle telecamere del noto show che mette in competizione due coppie sul tema dell’ospitalità e della cura nei confronti degli ospiti.

Csaba è stata avvistata in via Milano, all’interno di una nota pasticceria, ma starebbe girando una parte dello show all’interno di un appartamento della via centrale della città. Per tutti i bustesi curiosi di sapere chi sono i concittadini che si sono messi in gioco non resta che seguire le prossime puntate della trasmissione.