Dal dolore della perdita di due famiglie al dono. La Casa di Chiara fa felice la Pediatria di Busto

La solidarietà fa ancora centro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio. Il dolore della perdita diventa gioia nel dono grazie a La Casa di Chiara, associazione benefica fondata dal papà Marco Cirigliano e dalla madre Stefania martino in memoria della loro figlia prematuramente scomparsa, e ai coniugi Tallarida (il consigliere comunale Orazio e la moglie Silvia) in memoria del figlio Cristian.

Sono stati consegnati ieri un holter pressorio per il monitoraggio della pressione arteriosa e un holter ecg per il controllo del ritmo cardiaco acquistati con i fondi di due iniziative propiziate da amici delle due famiglie. La Casa di Chiara ha potuto raccogliere i fondi grazie all’amico Fabio Parise che li ha aiutati con il concerto degli If (tribute band dei Pink Floyd) al teatro di Sant’Anna mentre la famiglia di Orazio Tallarida ha trovato la sensibilità dei colleghi del figlio Cristian che ogni anno organizzano una partita di calcio in sua memoria

Marco Cirigliano ha voluto ringraziare Orazio e Fabio Parise: «Ho pensato a Chiara ma prima a Christian, figlio di Orazio, e a Silvia, a quello che abbiamo in comune e cioè l’amore per i nostri figli. Ringrazio loro per aver accettato questa collaborazione e Fabio per lo straordinario concerto. La Casa di Chiara è qui oggi perché ci sono loro. Facciamo questo – ha proseguito – perché crediamo nella sanità e nella grande professionalità che i medici come voi ci mettono per salvare vite».

La responsabile del reparto, dottoressa Simonetta Cherubini, ha ringraziato le due famiglie e in particolare ha ricordato il rapporto che la lega a Marco Cirigliano: «Il mio è un grazie infinito per le tante donazioni che avete fatto negli anni e che ci stanno aiutando ogni giorno. Con Marco e Stefania c’è un rapporto che ci lega e ora conosco anche Orazio e Silvia che sono due persone di cuore»

In rappresentanza del governo dell’Asst Valle Olona era presente il direttore sanitario Claudio Arici: «Noi ci siamo sempre e ci siamo ancora di più se qualcuno apprezza lo sforzo che si fa. Al di là del valore economico della donazione conta il gesto»

Orazio Tallarida, visibilmente commosso, ha ricordato la passione per i viaggi di Cristian, la sua attenzione per chi ha meno: Tra i suoi scritti che leggo e rileggo diceva che siamo fortunati quando ci possiamo aiutare l’un l’altro».

Infine le parole di Fabio Parise per i due amici Marco e Stefania: «Sono contento di essere stato utile a raggiungere un obiettivo. Non ho potuto stare vicino a Marco nel momento del dolore e quindi ci tenevo tanto a fare qualcosa di concreto per altri bambini attraverso La casa di Chiara».