Divertirsi a scopo benefico. Il Taste di Busto Arsizio a sostegno dei progetti di SiCura Odv

Martedì si è svolta presso il locale Taste di Busto Arsizio una vivace e musicale serata a scopo benefico. La numerosa partecipazione ha permesso di divertirsi e trascorrere una piacevole serata in compagnia, contribuendo in modo significativo alle attività e ai progetti dell’Associazione SiCura ODV, un ente del terzo settore che si impegna quotidianamente nel contrasto e nella prevenzione della violenza in tutte le sue forme.

L’associazione opera attivamente nel territorio di Gallarate e Milano, offrendo supporto psicologico supporto legale presso gli sportelli territoriali, formazione nelle scuole, nelle aziende sanitarie e nelle aziende private. Si tratta di una missione di grande rilevanza che coinvolge l’intera cittadinanza, poiché un effettivo cambiamento può avvenire soltanto coinvolgendo tutti nella lotta a questo fenomeno.

L’avvocato Milena Ruffini, la presidente di SiCura Anna Laghi e il vicepresidente Matteo Giacon (nella foto coi soci del locale) desiderano fare un «caloroso ringraziamento ai titolari e a tutto il team del Taste e a tutti i partecipanti della serata».