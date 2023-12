Escursione con le ciaspole al Monte Lema, è la proposta del Cai Luino per Santo Stefano

Tempo totale della gita ore 3,30 – Dislivello m 436 – Difficoltà WE

Itinerario: rifugio Campiglio m 1185 – monte Lema m 1621 – Alpone m 1245 – Rif Campiglio

Percorso sentieri n° 108 – 108E – 108C

Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131

Ore 9:20 ritrovo al posteggio Piscine di Luino in via Lugano

Ore 9:30 partenza con mezzi propri per il rifugio Campiglio

Si richiedono: documento valido per l’espatrio, abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate. Pranzo al sacco o qualcosa di caldo in rifugio

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 18 dicembre ore 8 a venerdì 22 dicembre alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp a uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di assenza di neve l’escursione verrà effettuata con i classici scarponi mentre, in caso di meteo avverso la gita verrà annullata.