I Mastini ripartono dal derby: gialloneri a Como con l’obiettivo tre punti

La sconfitta rimediata sabato sera a Pergine ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive per i Mastini Varese che, contestualmente, hanno anche perso la seconda posizione in campionato proprio a favore delle Linci trentine. Il bello di un campionato fitto come la IHL però è proprio la possibilità immediata di riscatto e per questo i gialloneri hanno subito riacceso i motori.

Mercoledì 13 (dalle ore 20,30) va infatti in scena il derby tra Como e Varese, in anticipo di 24 ore sul resto della 19a giornata di regular season. A Casate, dove sono ammessi solo 99 spettatori (una trentina i biglietti per gli ospiti) per via dei problemi strutturali del palaghiaccio lariano, la squadra di Czarnecki dovrà presentarsi con tutte le attenzioni del caso. Il Como di coach Da Rin – uno dei tanti ex di turno – arriva infatti scottato da due pesanti sconfitte contro avversarie di prima fascia (1-6 con il Pergine, 5-0 con l’Appiano) ma non ha alcune intenzione di concedere il tris.

Anche perché i lariani nelle settimane precedenti avevano dimostrato di valere quantomeno la qualificazione ai playoff, risalendo la china dopo un inizio deficitario sul piano dei risultati. E il fascino del derby può rendere ancora più equilibrata una sfida nella quale – inutile nasconderlo – i Mastini restano favoriti sulla carta.

Czarnecki non può ancora disporre di Hector Majul, portato in Italia proprio dal Como nel 2019 con una “pescata” davvero interessante. Il messicano sarà presentato venerdì mattina alla Acinque Ice Arena ed esordirà sabato, in casa con il Fiemme. A livello di organico però i gialloneri non accusano particolari problemi: il solo dubbio riguarda Max Cordiano mentre gli altri effettivi sono tutti a disposizione. Tra i lariani attenzione soprattutto al 26enne Dmitry Vozovik, il più pericoloso fino a questo momento tra gli uomini di Da Rin con 15 punti realizzati. La gara sarà diretta dai signori Bassani e Soraperra assistiti da Alberti e Micheletti.

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sul match di Casate saranno garantiti da VareseNews all’interno di #direttavn, il liveblog di VareseNews principalmente dedicato alla partita di basket tra Itelym e ZZ Leiden valida per la Fiba Europe Cup. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.