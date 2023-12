I tag più visitati nel 2023

I tag sono uno strumento molto utile per navigare all’interno di un giornale. Permettono a ognuno di noi di seguire con puntualità argomenti specifici. Un po’ come avere una propria specifica prima pagina. Non sempre se ne conoscono le potenzialità, ma in tanti li usano. Nel 2023 abbiamo fatto oltre due milioni di pagine viste solo sulle home page dei tag.

LA CLASSIFICA DEI PIU’ CONSULTATI

LA CLASSIFICA DELLE CITTA’

I PERSONAGGI PIU’ CERCATI

Molti di loro non sono conosciuti se non per fatti di cronaca. Spesso sono i motori di ricerca o i social a portarli così in alto nella classifica. In ogni caso ci sono due curiosità: solo l’assessore Caruso tra i politici entra nella top ten. Tra i primi venti si trovano poi Brianza, Monti, Magrini, Licata e Astuti. La seconda curiosità è la presenza del nostro collaboratore Giuseppe Geneletti che ricopre la decima posizione.