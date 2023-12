I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara e stilano il bilancio di un anno che ha visto 9000 interventi

È stato un 2023 particolarmente impegnativo per i Vigili del Fuoco. Sono stati poco meno di un milione gli interventi effettuati in tutto il paese: allagamenti, smottamenti e devastanti incendi boschivi hanno contribuito al bilancio di un anno che evidenza la crescita di eventi meteorologici impattanti per l’Italia.

Galleria fotografica Premiazioni e onorificenze: i Vigili del Fuoco di Varese festeggiano santa Barbara 4 di 24

Anche in provincia di Varese il comandante Mario Abate, alla sua prima celebrazione per la patrona dei Vigili del Fuoco, ha ricordato i circa 9.000 interventi effettuati dalle sedi di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo, Luino Tradate e Laveno Mombello oltre all’elicottero di stanza a Malpensa.

Nella chiesa dedicata a Massimiliano Kolbe a Varese, si è tenuta la tradizionale celebrazione della festa di santa Barbara: prima la messa officiata dal Vicario Episcopale Don Franco Gallivanone, coadiuvato dal parroco Don Marco Paleari, dal Cappellano Don Giorgio Spada, da Padre Gianni Terruzzi, dal cappellano dell’Università Insubria Padre Vincenzo De La Fuente e dal Prof. Diacono Giovanni Baggio.

Tantissimi i presenti a cominciare dagli studenti degli istituti Salesiani e Maria Ausiliatrice, per proseguire con le istituzioni: dal Prefetto Pasquariello, al Sindaco di Varese Galimberti, al Presidente della Provincia Magrini, al Questore Morelli, ai Comandanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito. In chiesa anche molti esponenti politici: gli onorevoli Panza e Comi, il senatore Alfieri, l’europarlamentare Tovaglieri e i consiglieri regionali Astuti e Monti, i sindaci e gli assessori del territorio.

Prima di consegnare le onorificenze ( di cui due alla memoria) e le benemerenze a chi si è particolarmente distinto nell’attività quotidiana, il Comandante ha ricordato l’attività nell’ultimo anno dei vigili del fuoco soprattutto nel campo della formazione interna con 20 corsi di formazione per i vigili del fuoco oltre a corsi antincendio dei lavoratori, e poi i servizi di vigilanza a presidio delle manifestazioni di pubblico spettacoli, le visite ispettive e di controllo presso impianti, stabilimenti ed insediamenti civili ed industriali, l’attività di prevenzione incendi attuata attraverso l’approvazione preventiva di progetti, l’effettuazione di sopralluoghi, la partecipazione a commissioni.

In particolare, sono stati effettuati:

n. 37 corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio e 42 sessioni d’esame;

n. 465 attività di vigilanza antincendio presso locali di pubblico spettacolo;

n. 82 visite ispettive presso impianti aziende e stabilimenti;

n. 425 esami progetto per nuove attività produttive o varianti

n. 60 (cat. C) sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

n. 32 visite ispettive a seguito di esposto/segnalazione

Il Comandante Abate ha voluto esprimere un personale ringraziamento al Prefetto per la grande attenzione, la competenza e l’umanità dimostrate nel supporto istituzionale oltre ai soccorritori del 118, ai vigili, al personale amministrativo definito.

«Vogliamo sottolineare – ha concluso il comandante – che il compito dei vigili del fuoco che desideriamo assolutamente onorare e quello di esserci sempre. Saremo quindi sempre disponibili nel rispetto dei compiti dei ruoli istituzionali offrire supporto necessario ai cittadini e alle istituzioni noi Vigili del Fuoco, opereremo sempre con l’impegno la passione e l’umiltà che ci contraddistinguono.

Viva Santa Barbara Viva i vigili del fuoco».