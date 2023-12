Il GAT ospita Karen Nyberg, astronauta americana che condivise la missione nello spazio con Parmitano

Karen Nyberg sarà ospita del GAT, il Gruppo Astronomico Tradatese, lunedì11 dicembre alle ore 21 nel Cinema Teatro Grassi.

Karen, è una giovane mamma del Minnesota (USA), che stravede per il suo bambino biondo di tre anni. Dopo aver ottenuto la laurea in ingegneria meccanica, venne selezionata dalla NASA come astronauta. Da qui la necessità di conciliare la sua attività spaziale con quella di mamma. Soprattutto nel 2013, quando, in occasione della Expedition 27 è rimasta per ben 5 mesi sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale) assieme all’astronauta italiano Parmitano.

Questo è un po’ la motivazione di fondo della serata organizzata dal GAT insieme al dott. Giuseppe Palumbo, esperto di cinematografia scientifica e relatore noto per la sua esperienza nella storia dell’ Astronomia e della conquista dello spazio, che parlerà su tema: “Quando un’astronauta è anche mamma”.

60 anni fa Valentina Tereskova è stata la prima donna ad andare nello spazio. Dopo di lei è andata nello spazio una cinquantina di donne. A livello numerico il rapporto tra uomini e donne ad andare nello spazio è comunque nettamente a favore degli uomini. Ciononostante,le donne inviate nello spazio hanno dimostrato di possedere – allo stesso modo degli uomini – i requisiti, le competenze e le qualità per salire a bordo di una navicella spaziale e di essere anche al comando di qualche missione spaziale.

ra le astronaute donne vi sono state anche delle mamme e questo, indubbiamente ha complicato la loro attività spaziale, specialmente durante le fasi di addestramento e in occasione di missioni di lunga durata. Va però detto che le donne astronaute non hanno mai manifestato problemi e/o difficoltà nel gestire contemporaneamente l’essere astronauta e l’essere madre. Per una ragione molto semplice: la manifestazione esplicita di qualunque problema extra-spaziale avrebbe probabilmente significato l’esclusione dall’addestramento e/o dalla missione.

Ecco il tema della serata di Lunedì 11 Dicembre al Cine GRASSI: se ad andare nello spazio è un’astronauta donna che è anche madre, può esserci qualche differenza rispetto ad un’astronauta donna che madre non è? Karen Nyberg ha dimostrato che la maternità può essere perfettamente compatibile con l’attività spaziale, tanto è vero che si è ritirata alla fine del 2020, dopo essere rimasta nello spazio per complessivi 180 giorni nel corso di più di una missione.

La serata pubblica di lunedì 11 dicembre sarà anche l’ultima di quelle organizzate dal GAT durante il 2023 e sarà aperta con la tradizionale premiazione di alcuni soci che si sono particolarmente segnalati durante quest’anno, che è stato anche il 49esimo di attività continuativa degli astrofili tradatesi.