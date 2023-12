Il Natale in cinque libri per bambini e ragazzi

Foto di heavenz_angel621 da Pixabay

Cari piccoli lettori come state?

Siamo quasi a Natale, il periodo perfetto per regalare un buon libro da leggere durante le feste.

Questi sono i consigli di quest’anno: siete pronti? Partiamo!

Una festa memorabile

Per i più piccolini Una festa memorabile, edito da Marameo.

Natale si avvicina e Ingrid, come ogni anno, prepara i suoi famosi dolcetti da regalare ai suoi amici animali.

Il Kutk, un grosso animale affamato, chiude Ingrid in un sacco, mangai i dolcetti e si addormenta. Ingrid si libera e sveglia il mostro, esortandolo a darle una mano a rifare i dolcetti, senza i quali il Natale non sarà lo stesso.

Una festa memorabile

di Amanda Mai (autorice) e Benedetta Sala (illustratrice)

Marameo editore – 19€

Età di lettura: dai 5 anni

Felice Natale a Baulandia

A Baulandia sta per arrivare il Natale e tutti sognano i regali!

Il piccole Felice, invece, non è per niente contento.

Un’incredibile sorpresa del sonnambulo Carletto Capretto riuscirà a fargli vivere il più bel Natale di sempre, insieme ai suoi amici.

Felice Natale a Baulandia

di Mauri Kunnas

Il gioco di leggere editore – 14,50€

Età di lettura: dai 5 anni

La piccola aiutante di Babbo Natale

Per i più grandicelli arriva La piccola aiutante di Babbo Natale, edito da Errekappa edizioni e scritto da Moreno Laki.

È la notte di Natale e Azzurra è troppo emozionata per riuscire a dormire. Quando arriva Babbo Natale, la piccola si nasconde nel suo sacco dei regali: è l’inizio di una grande avventura!

La piccola aiutante di Babbo Natale

di Moreno Laki

Errekappa editore – 13€

Età di lettura: dai 7 anni

L’equivoco di Natale

È la storia di Emilio che ha sette anni.

Quando ne aveva cinque aveva scritto a Babbo Natale che, se avesse avuto bisogno, lui ci sarebbe stato sempre. Ed è proprio quello che succede due anni più tardi.

Babbo Natale ha bisogno di aiuto per salvare le letterine di tutti i bambini e chiede aiuto proprio a Emilio, che adesso è proprio nei guai…

L’equivoco di Natale

di Alessandro Barbaglia

De Agostini Libri editore – 15,90€

Età di lettura: dai 7 anni

Destinazione Natale

L’ultimo consiglio è per i più grandi che amano la magia del Natale, che ci fa rivivere Laura Bonalumi con Destinazione Natale pubblicato per Ancora edizioni.

Giovanni ha 17 anni e si innamora di una bellissima ragazza. Come fare ad avvicinarla? Con un biglietto. Uno al giorno.

E visto che siamo vicini a Natale, un biglietto al giorno con atmosfere natalizie. Bellissimo.

Destinazione Natale

diLaura Bonalumi

Ancora edizioni – 14€

Età di lettura: da 13 anni

Non mi rimane che augurare a tutti voi buon Natale e buone letture!