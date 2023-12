“Andiamo da Alfredo, andiamo al museo, andiamo a visitare il sogno!”. Erano 33 i bambini della scuola primaria “Gianoli” di Mombello che, nel gelo della mattina di sabato, hanno urlato in sella alle loro biciclette questa piccola formula magica.

Galleria fotografica In bicicletta al Museo di Alfredo Binda, ciak su due ruote per gli alunni di Laveno 4 di 7

A dirigerli la regista Valentina Malcotti di Porto Valtravaglia ed Enzo dé Liguoro, che alla “Gianoli” fa da quattro anni il maestro, ma che per formazione è un attore professionista ed è il direttore del Centro Studi Quasimodo. Il ciak di ieri è parte di un cortometraggio che avrà come scopo quello di promuovere il Museo Alfredo Binda di Cittiglio. A sua volta, il video si inserirà nel ciclo di filmati “VIENI AL MUSEO!”, progetto promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano per la valorizzazione dei musei locali. Per la realizzazione di questa attività, la Comunità Montana – affidando coordinamento e regia del progetto a Valentina Malcotti – ha scelto di collaborare con tre diverse realtà culturali: il Teatro del Sole (di Laveno Mombello), il Teatro Periferico (di Cassano Valcuvia) e, per ciò che riguarda il Museo Binda, il Centro + Studi Quasimodo.

“Io – spiega dé Liguoro – che sono napoletano di origine e calabrese di adozione sono rimasto colpito da quanta poca eco abbia un fenomeno mondiale come Binda. Poi penso sempre che partire dai più piccoli sia l’unico investimento serio che abbiamo il dovere di provare”.

Da qui l’idea di coinvolgere, per due dei “ciak” che andranno a comporre il corto promozionale, i bambini della primaria di Mombello (su base strettamente volontaria). Una delle due scene è stata girata l’altro ieri 8 dicembre dentro il Museo Binda con un gruppo ristretto di alunni; ieri 9 dicembre il cast si è ampliato e 33 bambini si sono ritrovati alle 9.15 in piazza Santo Stefano a Mombello, proprio di fronte alla scuola. Due ore buone di riprese, sotto le indicazioni della regista Malcotti e di dé Liguoro, con l’aiuto tecnico di Bruno Sarzilla e di Marco Biancotto, papà di uno degli alunni, prestatosi al volo a fare da assistente.

Ma torniamo alla formula magica urlata dai bambini. “Binda aveva un sogno – racconta dé Liguoro –, che lui potesse diventare il tramite per far conoscere la sua terra, di cui era innamorato. Nelle nostre intenzioni, un bambino del 2023 può e deve diventare anche lui veicolo di quel sogno”. Il filmato finale, con scopi esclusivamente di promozione territoriale, sarà pronto per il nuovo anno e sarà presentato, al pari dei video degli altri progetti collegati, nell’ambito di iniziative culturali e diffuso sui vari canali istituzionali.