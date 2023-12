In centinaia in cammino per Donatella, la mamma rimasta sulla sedia a rotelle dopo il crollo dell’albero a Luino

Centinaia di partecipanti, 1000 euro raccolti e una straordinaria atmosfera di condivisione. Questi i successi della seconda edizione della Santa Claus Run, tenutasi ieri, domenica 10 dicembre, a Luino.

Un’iniziativa promossa dal Comune, Nuova Proloco Città di Luino, Ascom, gruppo commercianti e Comunità Pastorale per unire bambini, ragazzi e famiglie in una camminata libera e festosa tra le vie di Luino ma anche un’occasione per “camminare” in sostegno di Donatella, la mamma rimasta sulla sedia a rotelle dopo che, lo scorso giugno, un albero le è crollato addosso.

Lo slogan “Un dono per Dona” ha guidato la raccolta fondi, culminata in un totale di 1000 euro. «Una somma modesta, ma sappiamo che farà una grande differenza per Donatella e la sua famiglia» ha dichiarato il presidente del consiglio di Luino Fabrizio Luglio.

Prima dell’inizio della camminata, gli “Sneuronati” hanno intrattenuto i partecipanti durante le registrazioni, mentre il sindaco Bianchi e due ragazzi a cavallo di pony hanno ufficialmente inaugurato l’evento, tagliando il nastro rosso di partenza. Vestiti da Babbo Natale, bimbi e genitori hanno così percorso le vie di Luino, suscitando l’interesse di chi li osservava.

