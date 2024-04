“Ho paura, papà vuole che muoia insieme a lui”

Lo schema classico della coppia dove uno dei due non sa gestire la propria vita emotiva e si abbandona a sfoghi violenti. Una fotocopia di drammi famigliari di cui i tribunali tristemente sono pieni, quadri che si aggravano alla presenza di minori.

Proprio come il caso discusso oggi, martedì 30 aprile dinanzi al collegio di Varese. Fatti che vedono imputato un uomo di 45 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagna fra il luglio e l’ottobre 2021. I due si lasciano ma convengono su modi e tempi per la crescita del figlio minore della coppia che suo malgrado entra in questa vicenda in maniera anche pesante e obbligato a dover assistete alle intemperanze dei “grandi”.

Un primo episodio è legato al tentativo dell’uomo di entrare nella casa della ex compagna che era con un’amica e appunto col figlio: l’uomo che forse aveva scavalcato il cancello, i colpi alla porta e il figlio che si mette a piangere consolato dall’amica di famiglia: “Ho paura, papà ha detto che vuole che io muoia insieme a lui”, ha confidato il piccolo alla donna. Poi un’altra situazione al limite, sempre con la presenza del figlio: un pomeriggio l’uomo avrebbe manifestato intenti autolesionistici proprio mentre era in compagnia del bambino con relativo intervento dei carabinieri.

Carabinieri poi prontamente intervenuti anche in un altro contesto dove secondo l’accusa si sarebbe consumata anche un’aggressione ai danni della donna, repertata con 3 giorni di prognosi cui è seguita una denuncia. Dopo le indagini affidate ai carabinieri si è dunque giunti al processo che vede la parte offesa costituitasi parte civile patrocinata dall’avvocato Fabrizio Natalizi del foro di Como. La prossima udienza è prevista a settembre.