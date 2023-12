In oculis facta: a Gallarate una mostra sull’immagine e la conoscenza scientifica

In oculis facta è il titolo della mostra allestita questa settimana al Liceo del Sacro Cuore di Gallarate, in via Bottini: un percorso dedicato al ruolo dell’immagine nella conoscenza scientifica.

«Consapevoli della centralità che oggi l’immagine ha nella nostra percezione della realtà, la mostra ha l’ambizione di raccontare il ruolo che le immagini ricoprono nella conoscenza scientifica. L’esigenza di rappresentare la natura precede di gran lunga la scienza moderna. Nonostante la diversità abissale che le caratterizza, forse esiste un legame nascosto fra i dipinti rupestri dell’uomo primitivo e le recenti spettacolari immagini offerte dai telescopi più potenti. Da dove nasce questa nostra esigenza di raffigurare il mondo che ci circonda? Fino a che punto essa è costitutiva della nostra possibilità di conoscere e qual è la sua funzione?»

«Rispetto a un’opera d’arte o a una foto ricordo, le immagini di valore scientifico presentano alcune caratteristiche particolari: spesso offrono sintesi potenti di grandi quantità di informazioni, a volte rivelano novità genuine o al contrario confermano ipotesi; in alcuni casi diventano emblema di un passo irreversibile nella nostra visione dell’universo. D’altra parte, se è vero che l’immagine è una colonna portante del processo scientifico, non è certo l’unica, e di fatto coglie solo alcuni aspetti dell’oggetto rivelandosi necessariamente provvisoria e incompleta. C’è qualcosa nella realtà fisica che nessuna immagine può interamente catturare?»



La mostra sarà aperta dal 4 al 7 dicembre 2023 nella sede del Liceo Sacro Cuore in via Bottini, 3 – Gallarate

Orari di apertura: 4-5-6 dicembre 09:00-13:30 e 14:30-16:30 7 dicembre 09:00-13:30.

Ingresso su prenotazione.

È possibile prenotare le visite guidate presso la segreteria del liceo scientifico al numero 0331 – 795141 o scrivendo una mail a: segreteria.liceo@sacrocuoregallarate.it