Incendio nella notte a Tradate

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti in via Europa per un incendio scoppiato in un’attività commerciale. Le cause dell’incendio sono al momento sotto accertamento.

Alla 1 l’allarme, con le squadre dei vigili del fuoco che sono state allertate della situazione e si sono prontamente recate sul luogo dell’accaduto. Grazie alla rapida risposta le fiamme sono state efficacemente domate e l’area è stata messa in sicurezza.