La Uyba batte 3-1 Bergamo e intasca tre punti d’oro

Finisce in gloria l’anticipo della 11a giornata della Serie A1 femminile per la UYBA Volley. Sotto di un set in avvio, sotto di quattro punti nel momento cruciale del terzo parziale, Busto Arsizio si risolleva per due volte e va a prendersi un successo (3-1) di enorme importanza in chiave salvezza ai danni di Bergamo, diretta concorrente.

La prima vittoria della gestione Cichello porta tante firme: da quella della MVP Benedetta Sartori (18 punti) a quella della top scorer biancorossa Martina Bracchi (ben 22 palloni messi a terra nella metà campo orobica) fino a Rebecca Piva che al rientro sigla 13 punti pesanti.

Bergamo ha messo paura agli oltre 1.600 della E-Work Arena prendendosi ai vantaggi, e meritatamente, il primo parziale (25-27) con i punti di Butigan ma la Uyba è stata brava a reagire demolendo le ospiti nel secondo set, concluso 25-15 con le iniziative di Sartori e Bracchi e con Lualdi a chiudere i conti.

La “sliding door” dell’incontro è però arrivata sul finale della terza frazione: la squadra di Bigarelli infatti, sospinta da Da Silva, si è spinta fino a +4 in un momento decisivo (17-21) candidandosi per il successo del set e per almeno un punto in classifica. In quel frangente però Busto ha trovato linfa in tutte le sue giocatrici: Frosini, Bracchi e Sartori hanno chiuso i punti della rimonta mentre Piva ha operato il sorpasso con una schiacciata e trasformato a muro il set-point del 26-24.

Ribaltata l’inerzia la Uyba ha preso di petto il quarto parziale prendendo un po’ di margine ma Bergamo è risalita sino al 15 pari. Lualdi, Sartori e Bracchi però hanno presto ricostruito il +3 che ha resistito sino al 25-22: vittoria da tre punti, decimo posto momentaneo e soprattutto piccolo gruzzolo di vantaggio in zona salvezza.

Le due squadre erano appaiate, Bergamo rimane penultima a quota 8 ma Busto sorpassa anche Casalmaggiore (che ha già giocato in questo turno) e Cuneo avvicinandosi al terzetto Roma-Vallefoglia-Firenze. Domenica 17 in Viale Gabardi arriverà il fanalino di coda Trento in un match da non sbagliare per tirarsi ancora più in alto.

VOCI

Juan Manuel Cichello: «Complimenti alle ragazze : hanno tantissima voglia di fare, lo dimostrano tutti i giorni in palestra e ora raccolgono qualche frutto. Partita sofferta ma siamo stati bravi nei momenti decisivi: le ragazze non hanno mollato dopo il primo set, hanno letto il gioco in muro difesa e sono riuscite a resistere quando Bergamo ci ha aggredito con servizio e in attacco».

Benedetta Sartori: «Dopo Chieri ci siamo dette che dovevamo fare di più e ci siamo riuscite. Brave noi e grazie al nostro coach e al nostro staff che ci permettono di fare delle prestazioni di questo tipo. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché anche Bergamo aveva bisogno di punti, ma siamo state brave a non mollare nonostante il primo set perso».