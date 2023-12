Malnate in prima linea nella lotta contro l’Aids

Anche Malnate in prima linea per la lotta all’Aids. Oggi, nella ricorrenza della Giornata mondiale contro l’Aids, istituita nel 1988 dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Consulta sanitaria comunale in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Varese, ha proposto due momenti su questo importante tema.

Il primo si è svolto alla stazione ferroviaria di Malnate dove sono stati distribuiti preservativi e volantini informativi ai tanti giovani che hanno preso il treno per motivi di lavoro o studio. Il secondo è stato un momento formativo per le classi terze della scuola media nell’aula magna “Falcone e Borsellino” dell’istituto scolastico di Malnate.

Il sindaco Irene Bellifemine soddisfatta di questo importante momento di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolar modo per i più giovani: «La Giornata mondiale contro l’Aids è stata la prima giornata mondiale della salute ed è divenuta una delle principali ricorrenze e un’opportunità fondamentale per sensibilizzare sul problema, esprimere solidarietà alle persone affette da questa sindrome e commemorare coloro che hanno perso la vita, anche a causa di malattie correlate. Nel mondo sono circa 37 milioni le persone che hanno contratto il virus e, nonostante la sindrome sia stata identificata nel 1984, oltre 35 milioni di persone sono morte a causa dell’Aids, una delle pandemie più distruttive della storia».